El fiscal general está "muy satisfecho" con la propuesta de Luzón al frente de Anticorrupción

Etiquetas

"Yo creo que va a mantener la estupenda imagen que ha tenido hasta ahora", sostiene

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Marín, ha asegurado este jueves en Santander que está "muy satisfecho" con la propuesta de Alejandro Luzón como nuevo fiscal jefe Anticorrupción y ha destacado su "seriedad, profesionalidad y experiencia".

"Creo que es un hombre clara y estrictamente de perfil técnico, como debe ser un buen profesional, un buen fiscal", ha comentado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de intervenir en el encuentro 'El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reformas', que se está celebrado esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

De esta forma, Maza Marín ha señalado que Luzón es "respetuoso, lógicamente, con la ley, y muy trabajador", con una "larguísima trayectoria", al tiempo que ha asegurado que ha sido "fácil acertar y difícil decidir" debido a "la calidad" de todos los candidatos.

Luzón es un veterano fiscal --ingresó en la carrera en 1989- con veinte años de experiencia en este departamento hasta que hace dos años fue designado como número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

La candidatura de Luzón ha sido analizada por el Consejo junto a la de otros seis que optaban a sustituir a Manuel Moix, quien dimitió el pasado 1 de junio.

El nuevo fiscal jefe Anticorrupción obtuvo un total de 8 de los votos del Consejo, al ser apoyado por los seis consejeros que representan a la conservadora asociación de fiscales y también por el fiscal jefe de Inspección y el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que son miembros natos de este órgano de carácter consultivo.

Preguntado por la prensa sobre las tareas que tendrá que afrontar Luzón, Maza ha respondido que es "continuar" con el trabajo previo, y ha reivindicado que la Fiscalía General del Estado y la de Anticorrupción es una institución que "ha venido funcionamiento durante todos estos años perfectamente".

"No hay más que asomarse a los medios de comunicación para ver la cantidad de causas abiertas y cómo se persigue ese tipo de delitos por esa Fiscalía. Y lo que tiene que hacer es continuar, imprimiendo su carácter, su manera de ser, como en cualquier jefatura", ha relatado.

NIEGA "MALESTAR" EN LA FISCALÍA

Cuestionado sobre si hay malestar en la Fiscalía Anticorrupción por el nombramiento de Luzón en comparación con el anterior Fiscal, Manuel Moix, Maza ha asegurado que a él "no se le ha trasladado ningún malestar", y ha señalado que en las elecciones de los fiscales, "cada caso, es cada caso".

"Sinceramente", "no hay un problema" de aguas revueltas en la Fiscalía, ha sostenido.

"Cuando elegí a su antecesor --en alusión a Moix-- es porque en ese momento él me parecía el más indicado y ahora ha sido porque me lo ha parecido él --en alusión a Luzón--. Pero no ha influido más que lo que ocurre en estos casos, las razones de mérito y capacidad", ha manifestado.

En este sentido, ha opinado que la decisión de nombrar a Moix "no fue fallida" y ha calificado de "acertada" la de dimitir.

También ha destacado que "muy importante" a la hora de elegir al responsable de la Fiscalía Anticorrupción es el proyecto de actuación que presentan los candidatos. "Como en el caso anterior, valoré mucho el proyecto de actuación, en este caso ha sido lo más determinante", ha añadido.

Y cuestionado sobre si el nombramiento de Luzón mejorará la imagen de la Fiscalía, ha defendido que "es difícil de mejorar" porque la que tenía "era estupenda". "Yo creo que lo que va a hacer (Luzón) es mantener la estupenda imagen que ha tenido hasta ahora", ha añadido.