Mas avisa de que una independencia de Cataluña sin diálogo con Madrid será también una "amenaza para Europa"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha advertido este martes en una conferencia en Bruselas de que si Cataluña opta por declarar la independencia de manera unilateral, sin un acuerdo dialogado con el Gobierno central, la reacción de los mercados no sólo tendrá un impacto en España, sino que será una "amenaza para Europa".

"Imaginen que meses después de ganar un referéndum no hay negociaciones con Madrid y Cataluña declara la independencia sin acuerdo con el Estado español. España perdería el 20% de su PIB pero conservaría el 100% de su deuda pública, lo que se convierte en un problema europeo para el euro", ha argumentado.

Mas se ha pronunciado así durante una conferencia ofrecida en la sede de la Delegación de la Generalitat en Bruselas, ante un aforo de cerca de un centenar de personas, en su mayoría de la comunidad catalana residente en Bélgica y prensa española.

El expresidente catalán, al que el Govern ha encargado tras su inhabilitación que difunda el mensaje soberanista en otros países de la UE, ha asegurado que si ganaran los partidarios de la independencia en un referéndum, el "primer paso" para Cataluña sería "ofrecer negociaciones a Madrid y Bruselas".

"Queremos hacerlo de acuerdo al resto, no es un movimiento egoísta", ha apuntado, para después avisar de que si "no hay reacción" desde el Gobierno central se produciría un "problema" tanto para Cataluña como para España y el resto de la Unión Europea.

Los mercados, "propietarios" de la deuda española "sí van a reaccionar" y esa respuesta "es una amenaza para Europa", ha insistido Mas, quien, con todo, ha matizado que ese "no es el deseo, ni el objetivo" que persigue Cataluña.

La presión sobre la deuda española también ha sido utilizada por Mas para explicar el giro que, a su juicio, ha dado España con respecto a la posibilidad de que una Escocia independiente de Reino Unido pudiera seguir dentro de la Unión Europea.

"Europa tendrá cada vez mayor capacidad de presión sobre el Estado español para que acepte una Escocia independiente, porque la deuda española es cada vez más europea. El Estado lo sabe y su reacción es algo más amable hacia Escocia", ha defendido.

LLAMADA DE MADRID

El expresidente de Cataluña se ha sometido a las preguntas del corresponsal del diario francés 'Libération' en la capital europea, Jean Quatremer, bajo el formato de un diálogo-conferencia sobre el referéndum catalán, pero ha optado por no hacer declaraciones a la prensa convocada al acto.

El periodista francés, por su parte, ha desvelado que al conocerse su participación en este acto recibió "una llamada de Madrid" para preguntarle "si de verdad sabía" qué terreno pisaba.

La conversación entre Mas y Quatremer --que se ha declarado receloso de los movimientos soberanistas-- ha girado en torno a las razones de la Generalitat para promover un referéndum de independencia en Cataluña y hasta dónde llegarían las instituciones de Cataluña si el Ejecutivo central mantiene la negativa.

"Reclamamos el referéndum, no directamente la independencia, queremos subrayar el desafío democrático", ha explicado el político catalán. Además ha apelado al diálogo y ha considerado que "no es aceptable la negación" del derecho a decidir.

Mas ha relatado que la ambición soberanista es una respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 sobre el Estatut, porque fijó un "techo" al autogobierno que "cada vez está más bajo", al tiempo que ha considerado que hay margen para solución "política" si el Gobierno central aceptara someterlo al voto en referéndum.

También ha expresado que la reivindicación soberanista no responde a una cuestión "étnica", ni únicamente económica, sino que responde a un proyecto "cultural, social" para un fututo mejor para Cataluña que requiere de unos instrumentos que el Estado español "no reconoce".

En este sentido, Mas ha definido a Cataluña como una región solidaria y contribuyente neta en España y en la Unión Europea y ha afirmado que si la consecuencia de su independencia fuera "durante unos años" asegurar fondos a otras regiones españolas con menos recursos, "no habría problema". "No somos ricos, somos más productivos que otros, pero no ricos. Y somos solidarios", ha remachado.

Además, ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy no busca con la Generalitat una solución dialogada y elige "juzgar y condenar en lo penal" a los políticos que "cometieron el pecado" de "escuchar" a los catalanes y plantearon una consulta soberanista.

"Si el Estado español tiene algo que ofrecer a Cataluña en el sentido de autogobierno, puede hacerlo (...). Nuestra condición es someterlo a un referéndum", ha argumentado.