El juez inhabilitado Elpidio Silva afirma que "en España no hay separación de poderes"

Etiquetas

El juez inhabilitado Elpidio Silva ha afirmado este martes que "en España no hay separación de poderes", y ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de servir a intereses políticos.

Al comparecer en la comisión de investigación del Parlament sobre la 'operación Catalunya', ha señalado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para exigirle que explique su afirmación de 2014 de que la judicatura se controla "con un palo y una zanahoria".

Silva ha dicho que entiende claramente qué es el palo --porque en 2014 fue inhabilitado 17 años y medio por prevaricación al investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa-- pero le ha preguntado "qué es la zanahoria", que entiende que pueden ser premios a jueces afines.

Sobre la 'operación Catalunya', ha dicho que tiene que ver con la forma de Estado que hay en España, que no es "propiamente un Estado democrático", pero que cuenta con el artículo 295 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que expone que cualquier actividad de investigación será informada al poder judicial pasadas 24 horas.

Por eso no entiende que no se haya abierto ya una investigación judicial ante los indicios que se han hecho públicos, como la grabación de la conversación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifrau (OAC) Daniel de Alfonso sobre presuntas investigaciones a políticos catalanes a favor del proceso independentista.

"A la vista de estos indicios, se tenía que haber iniciado ya una investigación que debe arrancar en el Ministerio del Interior y en su titular", ha dicho, aunque ha aclarado que eso no significa que Fernández Díaz sea culpable.

De hecho, ha expuesto que la presunción de inocencia no vale como argumento cuando a quien corresponde --al poder judicial-- no ha iniciado una investigación para aclararlo: "La ausencia de investigación cuestiona esa inocencia. Si hay unas grabaciones, se tiene que depurar inmediatamente. Si no se hace, o es por dejadez, que no creo, o porque no interesa".

Para Silva, España se rige por una plutocracia en que los ricos imponen su criterio a los gobernantes, y los representantes políticos no representan a los ciudadanos, y ha dicho a los diputados: "No nos representáis. Representáis a los que os han puesto en las listas".