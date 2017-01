Baltasar Garzón defiende "protección frente a los ataques" a la jueza Pilar de Lara y "un refuerzo de medios"

Etiquetas

El jurista Baltasar Garzón ha criticado este miércoles las presiones sobre la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, que instruye macrocausas como la 'Pokémon' y la 'Carioca', al tiempo que ha defendido la necesidad de "protección frente a los ataques".

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Radio Galega, en la que ha considerado, en relación a la dilatación de las causas que instruye ésta, que la jueza Pilar de Lara "tiene que tener un refuerzo de medios para que pueda atender su trabajo", pero también ha reivindicado "una protección frente a esos ataques que está recibiendo".

En este sentido, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que esas críticas a la magistrada buscan, a su juicio, influir en las causas que instruye Pilar de Lara Cifuentes en su juzgado.

Garzón ha recordado también las presiones que vivió en su propia persona y que acabaron con su inhabilitación por once años. "Es el canon que se tiene que pagar por ser independiente. No me arrepiento, asumo lo que sucedió y tomo energía para seguir adelante", ha comentado.

YAK 42

Sobre el accidente aéreo del YAK 42, en el que murieron 62 personas en mayo de 2003, Garzón no descarta que las familias consigan llevar de nuevo el asunto a los juzgados porque, según ha indicado, hubo aspectos que no se investigaron lo suficiente, como los relacionados con la financiación, según ha dicho.

Sobre la intención del exministro Federico Trillo de regresar a su plaza como letrado del Consejo de Estado, cree que debe dimitir como embajador en Londres, "lugar donde nunca debió de estar", según ha asegurado. No obstante, reconoce que tiene derecho a retomar su plaza de funcionario. "Otra cosa es que deba hacerlo", ha concluido.

Baltasar Garzón acude este miércoles a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) a un acto en homenaje al juez Luis Pando, fusilado en el 36. Por ello, ha aprovechado para reivindicar de nuevo el reconocimiento de las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica.