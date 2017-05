Los juzgados de Palma siguen sin Internet y no volverá como mínimo en tres días, aseguran desde el CSI-F

Etiquetas

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) ha asegurado este miércoles que los juzgados de Palma "siguen sin Internet" y no "se espera recuperarla como mínimo en tres días más", según las previsiones del Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia.

En un comunicado, señalan que por si "no fuera suficiente el caos" informático existente en los juzgados "ahora se añade el problema causado por el virus informático" por lo que "solo funciona lo relacionado con el Ministerio (la intranet, entre otros servicios)".

Según detallan, no se puede acceder al Colegio de Abogados, los auxilios no pueden gestionar el correo, no se puede acceder a los archivos de las empresas externas ni acceder al pedido de material ni tampoco a la mensajería de más de dos kilos.

Además, explican que no se puede realizar ninguna gestión ni siquiera consulta al carecer de Internet, entre otras gestiones que no se pueden llevar a cabo.

De esta manera, aseveran que estas circunstancias, unidas al grave problema informático de los juzgados, está provocando, "si aun cabe más, un retraso enorme en los expedientes judiciales".