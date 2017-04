El magistrado Francisco Monterde dice que los tribunales deben estar equilibrados en la aplicación y suspensión de penas

Etiquetas

El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde ha asegurado este miércoles que hay casos judiciales puntuales "en los que se ponen en duda la buena actuación de los tribunales, porque o te pasas o no llegas", pero ha considerado que "equilibrio y proporcionalidad es lo que hay que tener en cuenta para la aplicación de las penas, de las responsabilidades civiles y para la suspensión de las condenas".

Monterde ha participado en las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), con el patrocinio de Unicaja Banco, que se han inaugurado este miércoles y que ha abordado el cumplimiento efectivo de las penas.

"Es una problema de equilibrio y los tribunales tenemos que estar equilibrados, muchas veces, no dejarnos llevar por los telediarios sino realmente por la ponderación con cuidado de la gravedad de los asuntos", ha indicado en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por la credibilidad de la justicia a raíz de las últimas sentencias mediáticas, como la de la tuitera.

Al respecto, el magistrado ha indicado que "hay opiniones para todos los gustos y los tribunales tenemos que acertar, que no siempre lo hacemos, claro".

Asimismo, preguntado por si la situación política y tantos casos de corrupción está influyendo en la suspensión o no de las penas, el magistrado ha indicado que "es uno de los criterios que pueden valorar los jueces a la hora de la suspensión, es una de las previsiones que hay y en la práctica yo creo que se está teniendo en cuenta".

"La doctrina entiende que hay que darle un poco de confianza a la ciudadanía para que confíe en la justicia, porque hay casos muy escandalosos", ha señalado el magistrado antes de participar en la mesa redonda de las jornadas.

En este sentido, ha indicado que "la responsabilidades civiles, es decir, el dinero que es sobre todo lo que el ciudadano reclama, se tiene que garantizar que se va a recuperar de la mejor forma posible y sería un requisito para aplicar la suspensión de la condena".

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares Esteban Mestre ha señalado, antes de su intervención, que los jueces tienen que aplicar la legislación "que es igual para todos" a los casos concretos y en éstos "siempre hay una sensibilización mayor o peor atendiendo al impacto que esos casos provocan".

"No es lo mismo una pequeña delincuencia que ha generado una disrupción momentánea de la convivencia que alguien que sistemáticamente o desde posiciones de poder, de un gran dominio o gran crueldad realiza actos que tienen pequeña pena", ha manifestado, indicando que esa posibilidad de suspensión "se realiza como una confianza que se da al penado para que se reinserte. Si no quiere o si la sociedad no cree que pueda reinsertar, no se merece esa confianza".

La profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada Nuria Torres Rosell, por su parte, ha indicado que la suspensión de la pena "queda a discrecionalidad del juez en función de lo que se acredite y si se considera o no cumplidos los requisitos", considerando que en su opinión "la legislación está bien, el problema es que aplicar el derecho es muy difícil".

Ha manifestado que los criterios para conceder esa suspensión de la condena se mantienen y están en relación con los antecedentes que tenga el sujeto, la conducta, si ha satisfecho o no la responsabilidad civil y las posibilidades que tenga para volver a delinquir.

Pero ha precisado que la última reforma "hizo hincapié en que hay penas que son tan cortas que no es posible que si entra en un centro penitenciario pueda surtir ningún efecto ningún plan de resocialización".

JORNADAS

Las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' llegan este año a su 16 edición. La inauguración ha corrido a cargo del director general de la Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, José Manuel Domínguez; del catedrático de Derecho Procesal de la UMA Juan Antonio Robles y de la delegada provincial de la APM, Soledad Veláquez.

Así, el representante de Unicaja Banco ha destacado que estas jornadas "siempre han cumplido las expectativas", abordando temas de interés y con "relevancia de primer orden" año tras año. Ha recordado que la entidad "no dudó en ningún momento" en 2002 cuando se le propuso participar en estas jornadas "porque siempre hemos creído que el derecho es el medio por el cual se articula una sociedad más desarrollada, equilibrada y justa".

Domínguez ha hecho referencia también al título de las jornadas, 'Por el diálogo', apuntando que "desde el respeto mutuo se puede conversar sobre cualquier cosa". Al respecto, ha dicho que estos encuentros "han confirmado de forma ejemplar esta tesis" en un momento en el que "más que nunca el buen funcionamiento de un sistema judicial es un determinante básico".

La magistrada María Teresa Sáez, miembro de la organización, ha indicado que estas jornadas tienen "un interés cultural desde el ámbito jurídico" y que, además, desde el ámbito judicial "pretendemos acercar la figura del juez al ciudadano". Ha destacado que el lema de este año es "que los hombres construimos demasiados muros y muy pocos puentes".