15MpaRato pide doce años y medio de cárcel para Rato y Norniella por el caso Bankia

Solicita al juez la apertura de juicio oral contra los 34 acusados y la testifical de De Guindos, Goirigolzarri, Linde y Fainé

El colectivo 15MpaRato ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la apertura de juicio oral contra los 34 procesados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia y ha pedido para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato y el exconsejero Fernando Norniella doce años y medio de prisión por tres delitos de falsedad en las cuentas anuales y otro de fraude a inversores.

En su escrito remitido al juez instructor y al que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo, que ejerce la acusación popular, pide las mayores penas para los dos altos cargos de la entidad -ambos condenados en la causa de las tarjetas 'black'-- y una multa de 54.000 euros. Además impone una multa de 1,4 millones de euros a Bankia y Banco Financiero de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas y señala a Deloitte como responsable civil.

La acusación interesa asimismo la declaración en el juicio en calidad de testigo del ministro de Economía, Luis de Guindos; del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde; del presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri; del expresidente de La Caixa Isidro Fainé; y del presidente del BBVA, Francisco González.

Entre el listado de 42 testigos que solicita la acusación se encuentran igualmente el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. Los dos declararon en calidad de investigados en la fase de instrucción aunque el magistrado Andreu terminó archivando el procedimiento para la cúpula del supervisor y de la CNMV porque no se castiga la "incorrecta o errónea" decisión de salir a Bolsa sino la presunta falsedad de las cuentas y por tanto no son responsables de los hechos.

"NO HUBIERAN INVERTIDO UN SOLO EURO"

El colectivo atribuye a los procesados los delitos de falsedad en las cuentas anuales y de fraude a inversores por incluir datos falsos en los folletos informativos para la salida a Bolsa, a su juicio una "necesidad imperante para evitar la quiebra encubierta de la entidad". Añade además que las cuentas reflejaban un beneficio consolidado al cierre del ejercicio de 2011 de 309 millones de euros y que en mayo del siguiente año BFA, la matriz de Bankia, solicitó una inyección de 19.000 millones de euros públicos.

Al respecto la acusación denuncia que si los clientes hubieran sabido que las pérdidas acumuladas de la entidad superaban en el primer semestre de 2011 los mil millones de euros, no hubieran invertido "un solo euro en acciones de Bankia". "Si mis mandantes hubieran sabido que la querellada no presentaba cuentas correctas, no hubieran sufrido el perjuicio que ahora experimentan. Confiaron en lo publicado oficialmente por la empresa", añade.

SEGUNDO JUICIO PARA LOS CONDENADOS POR LAS 'BLACK'

La acusación pide siete años y medio de prisión para el exdirector general financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj --condenado también por las 'tarjetas black'--, Sergio Durá y Miguel Ángel Soria, como cooperadores necesarios de tres delitos de falsedad de cuentas y la misma pena de cárcel para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el exconsejero delegado Francisco Verdú por delito de falsedad y otro de fraude.

El colectivo solicita cinco años de prisión por dos delitos de falsedad en las cuenta a otros de los condenados por las 'black', como son el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín; el empresario y expresidente de la CEIM Arturo Fernández; el exconsejero de Bankia y OHL Javier López Madrid --investigado en el 'caso Lezo'--, Pedro Bedía, Jorge Gómez, Mercedes Rojo y el exsecretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada. Impone también otros cinco años de cárcel para el auditor Francisco Celma por el delito de fraude por los datos falsos en el folleto informativo.

El exministro Ángel Acebes se enfrenta a una petición de dos años de cárcel al igual que los exconsejeros de la entidad Antonio Tirado, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, Francisco Pons, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga.

En calidad de peritos 15MpaRato solicita la comparecencia en la vista oral de los expertos adscritos al Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, responsables del informe -del que se ratificaron hasta en tres ocasiones-- en el que denunciaron que el debut bursátil de Bankia fue "fraudulento" y que los estados financieros no reflejaban la imagen fiel de la entidad.