Una militante de Podemos deberá pagar una multa por amenazar a la ex secretaria general del partido en Jaén

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha condenado a una militante de Podemos en Jaén capital y miembro del Círculo Municipal al pago de una multa de 60 euros como autora de un delito leve de amenazas contra la ex secretaria general de Podemos en Jaén capital, Trinidad Ortega.

La condena, que todavía no es firme, se produce después de que H.P.S. dijera vía Facebook que "yo le estamparía esa sonrisa falsa", refiriéndose a Trinidad Ortega. El juez estima en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "tal expresión 'per se' es amenazante y no puede encontrar cobertura en un debate político por su contenido, redacción, contexto y vía de publicación".

En caso de no satisfacer la multa, el juez establece una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas". Además se condena a la denunciada al pago de las costas procesales.

La exsecretaria general de Podemos en Jaén capital, Trinidad Ortega, dimitió en mayo de 2016 argumentando pérdida de ilusión y poniendo en evidencia su falta de sintonía, entre otros, con Teresa Rodríguez. Entonces ya denunció haber sufrido "una pesadilla de insultos, difamaciones, peticiones de dimisión continuas, violencia y agresiones verbales".

Ante esta campaña de descalificaciones y amenazas decidió la interposición de una veintena de denuncias contra aquellas personas que supuestamente la habían amenazado e insultado. De todas ellas, solo ésta ha prosperado por la vía penal y se ha saldado con una condena, mientras que el resto deberán verse, si así lo decide Ortega, en la vía civil por un delito contra su honor.

Trinidad Ortega, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que la sentencia es "una victoria moral" después de todo lo pasado cuando era secretaria general de Podemos en Jaén. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de las dirección regional y nacional del partido que en su momento dijeron estar estudiando el caso en los órganos competentes del partido como era la Comisión de Garantías Democráticas.

"Nunca he sabido que pasó con las más de 50 quejas que presenté en el partido, lo que demuestra que Podemos no tiene órganos con los que defender los derechos de las personas inscritas", ha dicho Ortega. Todas las quejas, ha dicho Ortega, fueron "desoídas, silenciadas y archivadas, de ahí que esta sentencia sea para mi una victoria moral".