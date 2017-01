Una de las detenidas en el operativo sobre UGT Asturias narra en Facebook su experiencia

Etiquetas

La sindicalista y exconcejal socialista Carmen Caballero, una de los seis detenidos este martes en la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizó en UGT Asturias por un presunto fraude en materia de cursos de formación, ha decidido contar en el perfil de Facebook de la organización su experiencia.

Los seis detenidos han sido puestos en libertad este miércoles. La mayoría, incluida Carmen Caballero, se acogieron a su derecho de no declarar.

En su relato explica que fue detenida en su casa por una pareja de la Guardia Civil. Le dijeron que le arrestaban por delito contra la hacienda pública y fraude de subvenciones en relación con la investigación que vienen desarrollando sobre los cursos de formación.

"La investigación lleva abierta varios años, que se sepa al menos desde finales de 2014. En todo este tiempo nunca a ninguno de los seis detenidos se nos ha requerido para ningún tipo de declaración", ha apuntado.

Paralelamente a las detención, ha explicado, que otros agentes llevaban a cabo el registro de la sede de la UGT en Oviedo, en la que "no hay nada que ocultar". A continuación, Caballero añade que si lo hubiera "lo más probable es que hubiera desaparecido desde esas fechas de 2014 ¿o no?".

Tras calificar el despliegue de "impresionante", Caballero pasa a relatar el momento en el que la metieron en un calabozo, donde terminaría pasando la noche.

"En el momento en que te encierran en un calabozo entiendes con plenitud lo que es la libertad y por qué hay que luchar por ella cada día. Por la libertad y por la verdadera democracia. En el calabozo no hay nada, con la excepción de un colchón de plástico negro y una manta anaranjada. El sucio suelo de terrazo negro, unas paredes de gotelé blanco acrílico y una puerta con ventanuco al pasillo. Un par de insectos de buen tamaño muertos, un foco que alumbra sea día o noche y una cámara que te graba cada movimiento. No hay ni una silla, ni una mesa. No puedes tener ni un libro, ni una revista, ni un boli, ni un folio. Nada", describe la sindicalista.

Fue en la tarde del martes, ha explicado, cuando su abogado visitó a los detenidos y decidieron acogerse al derecho a no declarar hasta conocer mejor las acusaciones. "Nos dijeron que dada la hora seguro que pasaríamos la noche, una amarga y dura noche, en el calabozo", ha explicado.

Ya en la mañana de este miércoles, describe que les llevaron al juzgado "cansados, desanimados, desmoralizados, sin comprender qué es lo que estaba pasando. Y no ya a nosotros, sino a este país, para que tengan lugar cosas como ésta".

Siguiendo la línea de su abogado tampoco declararon en el juzgado y finalmente han sido puestos todos en "situación de libertad sin que haya lugar a la adopción de medida cautelar alguna". Caballero termina calificando de "emocionante" el recibimiento que tuvieron cuando salieron de los juzgados en la sede de la UGT. "Desde luego que no olvidaré este día", concluye.