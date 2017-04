La oposición urge un plan de infraestructuras judiciales y De Llera dice que no se puede hacer "de la noche a la mañana"

Etiquetas

El consejero apuesta por los edificios en propiedad y la adaptación de sedes a la Oficina Judicial en materia de infraestructuras

La totalidad de los grupos de la oposición (PP-A, Podemos, Cs e IULV-CA) han reclamado a la Junta un nuevo Plan de Infraestructuras Judiciales (2017-2020), a lo que el consejero del ramo, Emilio de Llera, ha respondido que éste no se puede elaborar "de la noche a la mañana", como una "mera lista de deseos". Y es que, según ha precisado, se trata de una cuestión "dilatada y compleja, que no se puede hacer de una manera improvisada, dado que tiene que incluir una memoria económica".

Durante su intervención en comisión parlamentaria, De Llera ha insistido en el que la ausencia de dicho plan no significa que no se estén llevando a cabo actuaciones de mejora en esta materia y ha defendido el esfuerzo presupuestario "titánico" que la Junta ha llevado a cabo en los últimos 20 años, con 166 sedes judiciales en la actualidad. "Aunque algunos no quieren reconocer, yo sí valoro positivamente la situación de las infraestructuras judiciales", ha agregado.

En este contexto, el consejero ha subrayado la apuesta de la Junta por la dotación del parque inmobiliario en propiedad, para prescindir progresivamente de los arrendamientos, y por la adaptación de las infraestructuras judiciales de cara a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal.

Ha señalado que "las dificultades presupuestarias no han impedido que la Consejería lleve a cabo actuaciones de mejora en los juzgados". En este sentido, durante la presente legislatura, destacan la finalización de las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba el pasado 7 de abril, la reubicación de los juzgados de San Fernando (Cádiz) en un inmueble en alquiler que casi duplica la superficie de la sede anterior o el traslado de los juzgados de lo Mercantil de Sevilla a un nuevo espacio, con el doble de superficie.

El consejero ha insistido en que el departamento que dirige da prioridad, con los recursos disponibles, a garantizar el mantenimiento diario de las 166 sedes judiciales de las que dispone Andalucía, "sin obviar las mejoras y reformas más perentorias que pudieran requerir determinados inmuebles". Además, De Llera ha reiterado que la Junta sigue trabajando para resolver los problemas de falta de espacio y la dispersión de sedes que afectan a determinadas jurisdicciones.

Ha explicado que entre 2016 y 2017 se han llevado a cabo numerosas obras de conservación, reforma y mantenimiento, se han sustituido instalaciones de climatización, se han eliminado barreras arquitectónicas, se han dotado de mobiliario y de nuevos sistemas de seguridad varios edificios y se han sustituido ascensores.

De Llera ha recordado que Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 166 sedes judiciales en las que desarrollan su actividad 683 órganos judiciales, además de 408 fiscales, 45 servicios comunes de partido judicial y 7 de notificaciones y embargos.

"Las condiciones que reúne este parque inmobiliario en su conjunto son buenas y difieren por completo de las que presentaban los edificios que en 1997 fueron transferidos al Gobierno andaluz junto a las competencias en materia de Administración de Justicia", ha explicado el consejero.

PP: "NO PEDIMOS LOCURAS NI COSAS INCUMPLIBLES"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira ha respondido al consejero que esta petición no surge "de la noche a la mañana" sino que se aprobó una moción a este respecto en la legislatura pasada y otra en la presente. "Tiempo ha habido, no se hace porque no quieren hacerlo, porque no les conviene", ha indicado el diputado del PP-A, quien ha reclamado al consejero que atienda este mandato "logrado casi por unanimidad de la Cámara".

"Nadie le va a pedir locuras ni cosas incumplibles, queremos un plan para que las actuaciones se lleven a cabo de forma ordenada y no se actúe a salto de mata y poniendo parches", ha destacado Ferreira, quien ha concluido urgiendo al responsable del ramo a "rectificar en su pertinaz resistencia en este ámbito".

Por parte del PSOE-A, la diputada Olga Manzano ha indicado que tantas veces se pida el citado plan "tantas veces se les va a explicar que no se puede hacer de la noche a la mañana, que necesita una memoria justificativa y también económica y financiera". Al igual que el consejero, ha destacado que la Junta no está "parada", sino que conoce las prioridades y las necesidades, "y las está atendiendo".

En nombre de Podemos, su diputada Begoña Gutiérrez ha asegurado que el Gobierno andaluz tiene que volcar todos sus esfuerzos en las infraestructuras judiciales y también en la dotación de medios personales y materiales. "Cuanto antes esté ese plan, antes usted se quedará satisfecho por hacer en condiciones su trabajo", ha apuntado la parlamentaria, quien ha considerado necesario un plan "que nos dé información de antemano y no a cuentagotas".

La parlamentaria de Cs Isabel Albás ha subrayado que, gracias al acuerdo presupuestario que su formación alcanzó con el PSOE-A, se ha aumentado la inversión en las infraestructuras judiciales "de forma significativa", pero que eso no lleva a Cs a estar "satisfecho". Seguidamente, ha reclamado un plan "concreto, conciso, con fechas y sobre todo ejecutable". "No queremos brindis al sol, sabemos que todo no se puede hacer de golpe, pero sí es necesaria una calendarización", ha zanjado.

Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha echado en falta la elaboración del citado plan, un plan "eficaz y veraz", y ha dicho ser consciente de que no puede ser "una carta a los Reyes Magos". "Pero sí una hoja de ruta sobre la que actuar y destinar el presupuesto conforme lo vayamos teniendo", ha afirmado la diputada de IULV-CA, quien ha criticado que la Junta se dedique a "parchear" cada vez que surgen imprevistos.