El juicio contra el médico acusado de acceder sin permiso a un historial clínico se tendrá que celebrar en la Audiencia

Etiquetas

El juicio contra el médico acusado de acceder al historial clínico de un paciente del Sistema Cántabro de Salud (SCS) sin tener su consentimiento, ni motivos sanitarios para hacerlo, y que estaba previsto para este martes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander no se ha celebrado, ya que deberá tener lugar de la Audiencia de Cantabria.

Así lo ha explicado la jueza al término de las cuestiones previas planteadas al inicio de la sesión, cuestiones que han tenido lugar a puerta cerrada.

Cuando ha acabado, la magistrada ha explicado a los periodistas que el juicio no se ha celebrado porque la acusación particular planteaba un delito que no es competencia de un juzgado de lo penal, sino de la Audiencia Provincial. Así, la vista tendrá lugar cuando el órgano competente señale fecha.

La Fiscalía considera que el facultativo incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que pide una pena de dos años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa y un año de suspensión de empleo público por su condición de funcionario del SCS.

El fiscal considera que el médico, que trabaja en un centro de salud de la comarca de Campoo-Los Valles, accedió al expediente en tres ocasiones sin la autorización del afectado, con el que no mantenía relación asistencial alguna.

El juicio iba a celebrarse el pasado mes de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, pero tuvo que suspenderse y se volvió a señalar para este martes, 17 de enero, sin que tampoco se haya celebrado la vista.