El ponente de resolución contra la amnistía fiscal: "No estoy en el TC para demostrar si soy amigo de alguien"

El magistrado Andrés Ollero, ponente de la resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado nula la amnistía fiscal de 2012 aprobada por el Gobierno, ha defendido la decisión adoptada por el alto tribunal: "No estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución", ha subrayado.

Así se ha manifestado en declaraciones a Cadena Cope, recogidas por Europa Press, al ser preguntado si cree que el fallo del TC compromete la continuidad de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"Es una cuestión política que no me atañe", ha afirmado. Ollero ha aseverado que conoce a Montoro "desde la Universidad" pero ha dicho que su trabajo en el TC no es para "demostrar" si es más o menos "amigo de alguien".

El magistrado ha insistido en que la decisión del TC es que la amnistía fiscal "no podía hacerse" a través de un decreto ley. En este sentido, ha recalcado que el alto tribunal "no se ha pronunciado" sobre la posibilidad de que haya una regularización fiscal en el futuro.

"No se ha pronunciado de manera clara sobre si por ley se podía haber hecho", ha manifestado, recordando la "contención" propia del TC. De hecho, Ollero ha recalcado que en la resolución del Constitucional existe una "voluntad clara" de evitar una interpretación sobre si la amnistía fiscal podía hacerse o no por ley.

Por otro lado, el expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha señalado que esta sentencia "es una advertencia" sobre el futuro de las regularizaciones fiscales.