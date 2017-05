La ex presidenta del Parlamento balear dice que Podemos la expulsó porque le "tenía ganas"

Etiquetas

La ex presidenta del Parlamento balear y ex diputada de Podemos, Xelo Huertas, ha manifestado que desde su antigua formación le "tenían ganas desde hacía tiempo" y que "hubieran aprovechado cualquier pretexto" para expulsarla.

Huertas lo ha declarado así en el juicio que tiene lugar este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 14 para dirimir, entre otros asuntos, acerca de si Podemos vulneró el derecho a su libertad política con su expulsión del partido.

Así, considera que el motivo real de la expulsión era que la "querían quitar de en medio". "Había un rumor en el que se decía que yo quería ser secretaria general, cosa que no es cierta; me lo preguntaron en diversas ocasiones y en todas dije que no", ha relatado.

Durante su intervención, Huertas ha reconocido que ella manifestó, dentro las discusiones previas a la celebración de una reunión del Consejo Ciudadano autonómico (CCA), su intención de votar en contra de los presupuestos autonómicos de 2017 pero ha recordado que finalmente sí votó a favor de las cuentas de la Comunidad.

Sobre esto, ha negado que su negativa inicial estuviera motivada por defender los intereses particulares del investigador del CSIC y colaborador de Podemos, Daniel Bachiller, sino que estaba relacionada con "el incumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad" y "en defensa del interés general" porque con el fin del convenio entre el CSIC y el laboratorio de Bachiller "se disminuía la inversión en I+D+i", algo pactado con los partidos en el Govern.

Según ha lamentado, "ya se habían producido muchos incumplimientos" de los 'Acords pel Canvi' y consideraba que "el modelo productivo debía diversificarse". "Lo que intentábamos era que no se rescindieran convenios con centros de investigación", ha señalado.

Además, ha señalado que "el señor Bachiller -que es funcionario del Estado- hubiera ido a otro laboratorio o a otro trabajo y no hubiera perdido su empleo; no era preservar un puesto de trabajo específico frente al interés general".

Por otro lado, ha acusado al secretario general de la formación, Alberto Jarabo, de pactar los presupuestos "sin pasar por el CCA" y, por otro lado, ha manifestado que "en ningún momento" dijo que "desoiría a ningún órgano de partido" y que lo que escribió en el chat de Telegram lo hizo de manera "rápida e informal".

Tras esto, ha dicho que cuando se le comunicó que iban a pasar el asunto "a legal", ella dio la discusión por acabada y les señaló que lo podían haber dicho "antes" porque se hubieran "ahorrado muchas horas de reunión". "Para mí el tema estaba zanjado cuando se dijo que legal lo solucionaría", ha reiterado.