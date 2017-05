El presidente de Avanzalia Solar se desmarca de la 'trama eólica' y niega tratos con funcionarios o políticos

Etiquetas

El presidente de Avanzalia Solar, Carlos Galdón, una de las 21 personas contra las que se dirige la querella de Fiscalía Anticorrupción por la denominada 'trama eólica', se ha desmarcado de cualquier irregularidad en la promoción de parques eólicos y ha asegurado que jamás ha tenido trato alguno con funcionarios o políticos en dicha materia.

La reacción de Galdón se produce a raíz de las últimas informaciones que le sitúan como uno de los presuntos implicados en la trama de comisiones por la agilización de autorizaciones para la instalación de parques eólicos en Castilla y León, cifrada en 80 millones que supuestamente habrían percibido ex altos cargos del Ejecutivo autonómico y empresarios afines al ex viceconsejero y ex secretario de la Consejería de Economía, Rafael Delgado.

Ante ello, el máximo responsable de Avanzalia Solar, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha defendido el carácter "impecable" de su actuación y comportamiento en la gestión del parque fotovoltaico Zarapicos Golf desarrollado por su empresa, y ello a pesar de que en la querella de Anticorrupción se pone la lupa en dichas instalaciones como objeto de un acuerdo a tres bandas con Delgado e Iberdrola para el fraccionamiento artificial de las mismas--excedían el límite de potencia de la línea de evacuación--a fin de cobrar suculentas primas.

Sin embargo, Galdón insiste en que jamás ha tenido tratos con funcionarios o políticos, así como que su comportamiento se ha desarrollado dentro de la "más estricta legalidad" y que todos los acuerdos han sido con empresas del máximo prestigio y grandes protagonistas del desarrollo eólico a nivel mundial.

"OBJETO DE ENGAÑO"

"Ni el señor Galdón ni Avanzalia Solar se han beneficiado de dichos acuerdos sino que por el contrario, han sido objeto de un engaño por el que se han visto obligados a recurrir a los tribunales para defender sus derechos y han ganado los mismos en sede judicial", señala el comunicado.

Precisamente, respecto a Zarapicos Golf, Galdón sostiene que Avanzalia Solar tuvo que promover un procedimiento judicial para obtener la devolución de las instalaciones por incumplimiento contractual de la parte compradora Solar Land.

En este procedimiento civil, el juez de Primera Instancia dictó sentencia con fecha 12 de abril de 2016 favorable a las pretensiones de Avanzalia y la Audiencia Provincial de Madrid la ha confirmado con fecha 31 de marzo de 2017.

Por último, el máximo responsable de Avanzalia Solar lamenta la filtración a la prensa de la querella formulada por Fiscalía Anticorrupción sobre la que se ha denominado 'trama eólica', "formando en la opinión pública, irremediablemente, un juicio paralelo en el que se busca el lógico sensacionalismo para una mayor repercusión pública sin considerar las consecuencias para la honorabilidad de las personas y el daño causado a la reputación de las empresas".

Así, considera que la noticia publicada es "parcial pues solo recoge las manifestaciones de uno de los investigados, y en ningún caso se ajusta a la realidad de los hechos".