El presunto comisionista de Correa insiste en que no ha intermediado en ningún Ministerio a favor de la trama

El investigado por la supuesta 'caja B' del PP niega haber hecho pagos a la red corrupta y a ex altos cargos 'populares'

El presunto intermediario de cobro de comisiones en la trama Gürtel, Plácido Vázquez, ha asegurado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de actividades de la red corrupta de Francisco Correa (1999-2005) que nunca ha intermediado en ningún Ministerio a favor de las empresa del entramado corrupto.

"Ninguna", "jamás", ha dicho Vázquez en relación a las preguntas formuladas por la acusación del PSOE valenciano sobre si alguna vez ha intermediado entre la Administración Pública y alguna empresa y, sobre todo, para alguna mercantil del 'cabecilla' de la trama Gürtel.

"Es evidente que las empresas tienen relación con las administraciones públicas, pero nunca he tenido relación con la Administración Pública", ha subrayado el empresario que ha declarado este lunes en calidad de testigo. "No he estado en ningún Ministerio, tampoco con ningún funcionario, técnico, ni político de cualquier Administración Pública", ha continuado.

Vázquez se encuentra investigado en la pieza relacionada con la supuesta existencia de una 'caja B' del Partido Popular, que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata reabrió después de que Correa asegurase en este juicio --que se lleva celebrando en la sede de este órgano judicial en San Fernando de Henares (Madrid) desde el 4 de octubre de 2016-- que las constructoras OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. A cambio de "muchas obras", se abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas, según explicó.

EL TRIBUNAL LE RECUERDA QUE DEBE CONTESTAR CON LA VERDAD

Ante este hecho, el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el magistrado Ángel Hurtado, le ha recordado que la declaración que ha tenido lugar este lunes es como testigo y, por tanto, debe contestar "con la verdad". Aún así, le ha avisado que si cree que alguna pregunta le puede afectar a su situación puede eludir la respuesta.

Así ha ocurrido cuando el abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, le ha preguntado por la intermediación para las empresas anteriormente mencionadas, a lo que Vázquez ha querido contestar y ha asegurado que "nunca en la vida" ha tenido relación con esas mercantiles. "Nunca he sido intermediario en ningún proyecto, y nunca jamás... pero estoy investigado".

Es más, en otro momento de la declaración ha aprovechado para apuntar que el día que la última vez que compareció ante el juez De la Mata por la presunta 'caja B' del PP no tuvo "la oportunidad de declarar", --aunque era su intención, ha dicho-- porque "la persona que vertió una serie de acusaciones no se ratificó", en alusión al líder de la Gürtel.

Sobre las anotaciones que obran en el sumario relacionado con la entrega de dinero a la trama Gürtel y a exaltos cargos del PP como Bárcenas, el exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino y el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote. "En la vida les he dado dinero, ni he hablado de ello", ha aseverado, al tiempo que ha enfatizado que tampoco se ha quedado comisiones, aunque así aparezca en los documentos mostrados en la sala.

Asimismo, Vázquez, que ha precisado que tiene con Correa una "relación social", ha reconocido que ha trabajado con él para la organización de algún acto como el del 25 Aniversario de la Constitución Española --y así se ha visto en una factura expuesta emitida por Special Events a otra empresa vinculada al testigo --, que, según ha indicado, fue un orgullo haber participado.

OTRO PRESUNTO INTERMEDIARIO TAMBIÉN NIEGA PAGOS

Otro de los testigos que han comparecido este lunes, y que también estuvo imputado inicialmente en esta causa, ha sido Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente --considerado uno de los intermediarios de la trama y cuya responsabilidad fue archivada por la prescripción de los delitos-- también ha negado haber realizado entrega de dinero a la trama Gürtel.

Preguntado sobre una anotación en el que se refleja haber entregado 1.7500.000 pesetas en 2002 y que posteriormente se distribuyó a Correa y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha señalado que "no tiene ni idea" de este apunte y que "la primera noticia" que tuvo al respecto la conoció cuando accedió al sumario durante estuvo investigado.

Con respecto a su relación con la Administración Pública para la adjudicación de obras, ha asegurado que se reunió con funcionarios pero para hacer "aclaraciones de dudas sobre el pliego de condiciones", algo que ha enmarcado dentro de la normalidad.

AUSENCIA DE LOS ABOGADOS

El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y ex director gerente del Canal de Isabel II , Arturo Canalda, ha comparecido este lunes ante el tribunal por su etapa como viceconsejero del gobierno regional y ha destacado que en esa época él no tenía capacidad de contratación y siempre ha cumplido "con lo establecido en la normativa para cumplimentar los expedientes".

En la sesión que se ha celebrado este lunes estaba prevista la declaración del hermano del extesorero 'popular' Luis Bárcenas, Juan Carlos. El interrogatorio no se ha podido realizar ya que este testigo estaba propuesto por la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ha estado ausente.

"Por favor, a ver si no vuelve a pasar lo de esta mañana. Quien proponga a los testigos por lo menos que venga a preguntar", ha dicho Hurtado antes de dar por finalizada la vista oral.