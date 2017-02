Mas: "Si quieren quedar bien nos declararán culpables. Si quieren hacer el bien, inocentes"

Etiquetas

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha lanzado este viernes una advertencia a los tres jueces que dictarán sentencia sobre él y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por el proceso participativo del 9N: "Si quieren quedar bien, nos declararán culpables. Si quieren hacer el bien, nos declararán inocentes".

En una entrevista de 8tv recogida por Europa Press, ha reconocido al fiscal del juicio, Emilio Sánchez Ulled, que la democracia necesita un Estado de derecho sólido, pero le ha replicado: "Todos los demócratas que he conocido aman las leyes, pero he conocido amantes de las leyes que no son demócratas".

Preguntado por si considera que su sentencia ya está escrita, ha respondido: "Desgraciadamente, habiéndose aceptado un juicio de estas características, hay muchos indicios de ello, pero yo todavía tengo que pensar que la sentencia tiene un margen para ser redactada".