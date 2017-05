El juez recusado de los ERE pide reformas legislativas para que su caso no se repita con otros magistrados

Etiquetas

El magistrado y exalto cargo de la Junta de Andalucía Pedro Izquierdo ha dicho este jueves que "respeta" la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de admitir su recusación para que no forme parte del tribunal que enjuicie la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, pero ha asegurado que sigue "convencido" de que no estaba "afectado" para ser ponente y ha reclamado reformas legislativas para que esto "no le pase a ningún otro magistrado".