Dos sentencias señalan la "incompetencia" de gerentes de centros del SAS para modificar turnos

Satse exige "depurar" responsabilidades ante "el abuso de autoridad" del gerente y la "vulneración" del derecho a la negociación colectiva

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha ganado dos sentencias que confirman la "incompetencia" de los directores gerentes de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para modificar "de manera unilateral y sin negociación previa" las condiciones laborales de sus profesionales.

En concreto, según informa Satse en un comunicado, las sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fallan a favor de dos profesionales Distrito Sanitario Sevilla Norte "a los que, de forma unilateral, se les impuso desde la Dirección Gerencia una modificación de sus turnos de trabajo, con un menoscabo de sus condiciones laborales y una merma de sus retribuciones".

Tal y como destaca el Sindicato de Enfermería, las sentencias advierten que aunque la Administración goza de una potestad de autoorganización de su propio personal para atender las necesidades del servicio, "dicha potestad no es ilimitada y no puede ser efectuada arbitrariamente" dejando claro que el límite es el cumplimiento de las disposiciones legales y el ordenamiento jurídico.

En este caso, continúan los fallos del TSJA, la Gerencia "por razones asistenciales y organizativas que no se justifican debidamente" modifica los turnos establecidos y "no cabe duda que dicha forma de determinar la jornada laboral específica regulada por acuerdo de Mesa Sectorial y alterando horario y cadencia de turnos y su distribución, afecta de forma directa a las condiciones de trabajo, siendo obligatoria la negociación colectiva" y, de no alcanzarse acuerdo, "el órgano competente es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no la Dirección Gerencia que carece de competencias para su dictado".

Al no tratarse de una simple organización del servicio, como queda acreditado en los argumentos presentados por Satse, sino que "la Gerencia modifica a su antojo la jornada de trabajo en su Distrito, competencia que no tiene atribuida con clara incidencia en las condiciones de trabajo y merma de las retribuciones de sus profesionales", el TSJA "confirma en ambos casos las sentencias de primera instancia y obliga al Distrito a restituir a los profesionales afectados a las condiciones de trabajo existentes con anterioridad".

"ABUSO DE AUTORIDAD"

Para el Sindicato de Enfermería las sentencias del Alto Tribunal Andaluz vienen a poner de manifiesto, una vez más, "el abuso de autoridad" de los cargos directivos del SAS que "obvian la negociación y obligan a sus trabajadores a tener que reclamar sus derechos en los tribunales, a sabiendas que la resolución de los procesos judiciales se demoran durante varios años". De hecho, en este caso, "los afectados llevan más de tres años sufriendo un pérdida retributiva y un deterioro de sus condiciones laborales", apunta el sindicato.

Además, Satse recuerda que en el caso del Director del Distrito Sevilla Norte, Álvaro Nieto, "son muchas las condenas por parte de los Tribunales por extralimitarse en sus funciones", motivo por el que, "por coherencia, debería ya asumir responsabilidades o ser cesado por las instancias superiores del SAS ante la vulneración constante de la ley y el ninguneo a los derechos de los trabajadores".

Para el Sindicato de Enfermería, si desde los responsables de la Dirección General de Profesionales del SAS "se sigue consintiendo este tipo de actuaciones serán también responsables por avalar uno procedimientos que son objeto de condenas judiciales, subrayando la gravedad de que unos gestores públicos, que se suponen garantes del cumplimiento de las normas, vulneren de forma sistemática la ley".