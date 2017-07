El sindicato de secretarios judiciales lamentan su situación de 'mobbing' institucional y reclaman un aumento de sueldo

Etiquetas

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), denominados anteriormente como secretarios judiciales, han preguntado si se encuentran en una situación de "mobbing institucional" ya que, a su juicio, se encuentran condenados al cumplimiento de una "legislación retrógradas" por las que sus responsabilidades han aumentado a "coste cero" SISEJ destaca en un comunicado que debido a la "debilidad y falta de determinación política" de los distintos ministros de Justicia que ha habido en los últimos años, las reformas procesales y el cambio organizativo se han "quedado a media". "En la mayoría de los casos como una simple sustitución de cartel 'juzgados' por 'oficina judicial'", añaden.

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), denominados anteriormente como secretarios judiciales, han preguntado si se encuentran en una situación de "mobbing institucional" ya que, a su juicio, se encuentran condenados al cumplimiento de una "legislación retrógradas" por las que sus responsabilidades han aumentado a "coste cero"

SISEJ destaca en un comunicado que debido a la "debilidad y falta de determinación política" de los distintos ministros de Justicia que ha habido en los últimos años, las reformas procesales y el cambio organizativo se han "quedado a media". "En la mayoría de los casos como una simple sustitución de cartel 'juzgados' por 'oficina judicial'", añaden.

Afirman que los secretarios judiciales siguen "condenados por una legislación retrógrada" a un aumento de funciones "sin contenido jurídico, de carácter administrativo e incluso asistencial o auxiliar de otros Cuerpos, como en aquellos lugares donde se ha implantado la Oficina Judicial, "arrinconado en Unidades de Apoyo al Juez o Magistrado prácticamente vacías de contenido cualificado".

En este sentido, se preguntan si están sometidos por "todos los poderes públicos a una inaceptable situación de mobbing institucional", pues el crecimiento de sus responsabilidades no se ve correspondido por el "menor aumento salarial desde 2010" que, según indican, ha sido casi igualado o superado en algunos territorios y órganos por el de los funcionarios de Cuerpos generales sometidos a nuestra dirección. "No debe aprobarse ninguna subida de sueldo en todo el sector de la Justicia si no se aprueba con ella el aumento de sueldo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia", reclaman.

LIDERAR LA OFICINA JUDICIAL

El sindicato subraya que desde su creación ha apostado por liderar una nueva organización del colectivo, la Oficina Judicial, ejerciendo una verdadera "dirección procesal de la misma" y recuerda que ha logrado la "superación del arcaico modelo medieval de escribano-copista" en los juicios orales en consonancia con la "modernización tecnológica y audiovisual de la sociedad".

Por todo ello, reclaman "respeto institucional" por todos los poderes públicos al colectivo compuesto por más de 4.000 profesionales y piden al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a los Grupos políticos parlamentarios que se abstengan de "proponer o atribuir" a los secretarios judiciales más funciones residuales" perfectamente sustituibles" por otros medios, en especial los tecnológicos.

Asimismo, exigen una transformación orgánica masiva del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que, en su consideración, debe ser paralela a la implantación de los tribunales de instancia. Y, que los secretarios judiciales sólo desempeñe funciones propias de un Cuerpo superior de contenido jurídico, "tomando decisiones en su ámbito".