Los sindicatos CTA y CGT convocan este miércoles una huelga parcial en el Ayuntamiento en defensa del empleo

Los sindicatos CTA y CGT han convocado para este miércoles en el Ayuntamiento de la capital cordobesa una huelga parcial, entre las 13,30 y las 15,30 horas, que no respaldan los sindicatos CCOO, UGT ni CSIF, con el fin de reclamar la elaboración de un plan integral para los servicios municipales que "cuantifique una dotación adecuada de personal para prestar un servicio público adecuado", puesto que "la falta de recursos humanos y materiales para la prestación de estos servicios es insostenible".

En este sentido, piden "la creación de una mesa de negociación para la dotación de recursos humanos suficientes para la prestación de los servicios que presta el Área de Infraestructuras"; "la paralización de las privatizaciones de servicios municipales que se llevan a cabo, como en tráfico y señalización, algunos colegios públicos y centros cívicos, jardines, servicios sociales, vías y obras, mantenimiento de edificios, equipo de transportes y montajes".

Asimismo, abogan por "la recuperación de los servicios municipales privatizados, para su gestión directa por el Ayuntamiento, cuando finalicen su adjudicación actual a empresas privadas", al tiempo que advierten del "pase de los funcionarios al Instituto Municipal de Turismo (Imtur) sin previa negociación con el personal afectado y los sindicatos".

También, critican "el incumplimiento del convenio colectivo, con descuelgue salarial unilateral en cuanto a plus penoso, tóxico y peligroso", al tiempo que "no se abona el precio de horas extraordinarias según convenio" y apuntan a "la creación de complementos personales transitorios".

Por otra parte, lamentan que "no se entrega la información preceptiva a los representantes de los trabajadores de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público", a lo que añaden que "hay una política sistemática de personal negando los derechos a los trabajadores, provocando que tengan que acudir a los tribunales de justicia para recuperarlos, realizando prácticas de mala fe contractual".

Frente a ello, solicitan "la creación de nueva bolsa de trabajo y la utilización de la actual para contratar personal necesario en los servicios municipales".

"LA MEJOR GESTIÓN"

Por contra, el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, David Luque (PSOE), ha defendido este lunes su política al frente de dicha delegación, para lo cual ha subrayado que se aplica "la mejor gestión de Recursos Humanos que se ha hecho en la democracia en el Consistorio".

Al respecto, el edil ha declarado que "la Delegación de Recursos Humanos la critican desde todos los ámbitos", algo que considera que "es muy bueno e interesante, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y no nos casamos con nadie", de modo que "ahí viene el problema por tener una buena política de personal de cara al futuro, pensando en el empleo público y los trabajadores del Ayuntamiento", ha argumentado.

Entre algunos aspectos que ha destacado se encuentran la aprobación de la Oferta de Empleo Público "con la mayor tasa de reposición que permiten las leyes de Presupuestos Generales del Estado" y el desarrollo de convocatorias públicas para funcionarios públicos y laborales fijos, que "suponen un incremento o consolidan a interinos o labores indefinidos".

Asimismo, "se han incorporado ya, o lo harán a lo largo del ejercicio, 47 interinos de vacantes", después de que "en la Corporación anterior, en los cuatros años, sólo incorporaron siete efectivos", ha puntualizado Luque, entre otras medidas.

Sobre la incorporación de personal en el Consistorio, ha señalado que "la misma está condicionada de manera decisiva por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y por las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado aprobadas por el Gobierno central del PP; por la inexistencia de lista de reservas, y por las limitaciones, tanto en categorías, como por su antigüedad, de una bolsa de trabajo de 2006".

En definitiva, Luque cree que "es la gestión de Recursos Humanos más coherente con el momento que se vive, la que va a dejar blindados muchos servicios públicos, como Servicios Sociales, y donde por primera vez y cuando se culmine el trabajo que se realiza, los trabajadores municipales tendrán más igualdad a la hora de acceder a promociones internas, puestos de trabajo y concurso de traslado".

Y en relación a la huelga de este miércoles, el edil ha mostrado su respeto a la misma como "derecho laboral", si bien ha recordado que el resto de sindicatos no la respaldan "por sentido de responsabilidad, no porque no quieran más empleo público", ha comentado.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha acordado en un decreto la declaración de servicios mínimos con motivo de esta jornada de huelga que tendrá lugar desde las 13,30 a las 14,30 horas en turno de mañana y desde las 14,30 hasta las 15,30 horas en turno de tarde, excepto en el servicio de jardines que será de 13,00 a 14,00 horas.

Así, los servicios mínimos los componen una treintena de trabajadores en las áreas de Educación, Gestión, Infraestructuras, Medio Ambiente y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Además, se precisa que "no se autorizarán para el día 14 de junio de 2017 permisos por asuntos particulares, ni por compensación horaria".