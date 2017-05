El tribunal del caso Ruiz-Mateos acusa de falso testimonio a uno de los testigos

Etiquetas

El magistrado Jaime Tártalo, presidente del tribunal del juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por presunta estafa con la venta de dos hoteles, ha acusado de falso testimonio a Joaquín Yvancos, uno de los testigos que ha declarado este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma.

El juez ha motivado la apertura de una causa por falso testimonio ya que considera que la declaración de Yvancos en distintos momentos del procedimiento "no ha respondido a la verdad" y ha podido motivar en parte que los "hermanos Ruiz-Mateos estén sentados en el banquillo".

Por su parte, Yvancos ha respondido a la mayoría de las preguntas con un "no me acuerdo" y en relación a si acusación a uno de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos se produjo porque estaba enfadado ya que había sido demandado por otro motivo, ha dicho: "Ahora no recuerdo si mi declaración fue fruto del cabreo".

Además, ha asegurado padecer problemas de memoria y salud y que desde

2009 ha sufrido "problemas importantes".