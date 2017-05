El tribunal resolverá si obliga a los acusados a asistir al juicio, tras dos días con el banquillo vacío

Etiquetas

El tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha anunciado este miércoles que en la próxima jornada, la de este viernes, resolverá si obligará a los 37 acusados a asistir a la vista oral, después de que por segundo día consecutivo no haya acudido ninguno de ellos a la sesión.

Al comienzo de la vista --segunda jornada en la que declaran como testigos los agentes de la Policía que participaron en la investigación--, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha dicho que, de momento, va a "tolerar" la no asistencia de ninguno de los acusados, pero ha advertido a los abogados defensores que no les permitirá hacer preguntas a los testigos relacionadas con sus clientes si estos no se encuentran presentes en la sala.

En cuanto a la presencia de los acusados al juicio, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha precisado que no le parece razonable que esta situación de ausencias se prolongue, por lo que ha afirmado que se planteará pedir la presencia de todos ellos al juicio, que se está celebrando desde el pasado 4 de octubre en la sede de este órgano judicial en San Fernando de Henares (Madrid).

El juicio por la primera época de la trama Gürtel se reanudó este martes con la ausencia de todos los acusados, lo que llevó a la Fiscalía y el abogado del Estado pedir la asistencia de todos ellos, pese a que el tribunal ya dio la dispensa al 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', para evitar los traslados desde las prisiones donde están cumpliendo sus respectivas condenas por el amaño de contratos del expositor institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre 2005 y 2009.

Asimismo, este tribunal también permitió no acudir al juicio a otros acusados como el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda hasta que no se realizasen los interrogatorios relacionados con los apartados en los que presuntamente actuaron irregularmente con la trama Gürtel. En un principio, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a estas personas y a los líderes de la red corrupta a acudir a todas las sesiones dedicadas a la prueba testifical por ser los acusados "más caracterizados".

"No es que suponga un cambio radical de lo que se dijo el primer día", ha afirmado Hurtado en este sentido y tras escuchar las protestas de algunos de los letrados como la representación de Francisco Correa, Marcos Molinero, que ha apuntado que con las nuevas tecnologías se puede seguir el juicio desde otro lugar que no sea la sala de vistas; o la abogada de Pablo Crespo, Margarita Crespo, que ha pedido que se tenga en cuenta la situación de su defendido que se encuentra en prisión.