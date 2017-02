LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO CALIFICA DE “ABYECTA” LA PROPOSICIÓN SOCIALISTA DE EXHUMAR AL DICTADOR

Etiquetas

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) calificó hoy de “abyecta” la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno, entre otras cosas, a la exhumación del cuerpo del dictador y su traslado fuera del Valle de los Caídos.Así respondió hoy en un comunicado la fundación a la proposición que presentó el diputado socialista Gregorio Cámara, quien apoya su argumentación en la Ley de Memoria Histórica y en las conclusiones de la comisión de expertos sobre su aplicación, a los que la FNFF no reconoce por haber sido designados por “la propia izquierda”.Asimismo, la FNFF considera que esta proposición es una “demostración del sectarismo y la escasa entidad política” del PSOE, que, a su juicio, “ya sólo tiene como identidad ideológica el 'guerracivilismo'”.Además, acusa al PSOE de presentar esta proposición por su “antifranquismo visceral” y por el miedo que tienen la Gestora socialista y los seguidores de Susana Díaz a la candidatura del “defenestrado” Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido.La FNFF anunció su intención de acudir a la Justicia si finalmente prospera esta proposición y de “hacer oír su voz” en el debate de la misma en el Congreso de los Diputados.En relación a quienes construyeron el Valle de los Caídos, la FNFF asegura que no fueron condenados a trabajos forzados, “sino condenados que escogieron voluntariamente la redención de sus penas” por la edificación de este monumento.