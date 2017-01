Obama defiende su legado en la última rueda de prensa en la Casa Blanca

Etiquetas

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, ha aprovechado su última rueda de prensa antes de abandonar el cargo, el próximo 20 de enero, para defender un legado que su sucesor, Donald Trump, ha anunciado que desmontará en los primeros meses de Gobierno.

Obama ha comparecido este miércoles por última vez, después de ocho años, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y ha usado sus primeras palabras para valorar el trabajo de los medios de comunicación, a quienes Trump ha amenazado con vetar el acceso a la sede de Gobierno.

Defensa de la prensa a la que ataca Trump

"Teneros en este edificio ha hecho que funcione mejor, nos ha hecho trabajar más duro, ser honestos", ha dicho, al tiempo que ha admitido que no le han gustado "cada una de las historias que se han publicado", si bien ha asumido que los periodistas no pueden ser "aduladores".

A preguntas de los corresponsales en la Casa Blanca ha hecho un repaso de sus medidas más importantes, la mayoría de las cuales serán revertidas por el magnate neoyorquino, que ha anunciado órdenes ejecutivas derogatorias desde el primer día de mandato.

Defiende la conmutación de la pena a Chelsea Manning

Así, ha defendido la conmutación de la pena a Chelsea Manning, la ex militar condenada a 35 años de cárcel por filtrar decenas de miles de documentos clasificados a Wikileaks. "Se ha hecho Justicia", ha considerado, recordando que ya ha cumplido siete años de una pena "muy desproporcionada". Además, ha descartado que este perdón pueda animar a otros a divulgar información secreta.

También se ha referido a otro de sus polémicos movimientos en la recta final de su Presidencia: la abstención estadounidense que permitió aprobar una resolución contra los asentamientos israelíes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"My hope is that you will...push those of us in power to be the best version of ourselves." —@POTUS to the press https://t.co/LYDqtVviur — The White House (@WhiteHouse) 18 de enero de 2017

Obama ha explicado que el objetivo era "enviar una señal de alerta" porque "se estaba creando una realidad sobre el terreno que haría imposible la solución de los dos estados", que ha defendido como única opción para la paz entre israelíes y palestinos.

"No podemos forzar a las partes a llegar a la paz", ha afirmado, si bien ha señalado que la situación actual "es insostenible" porque supone una amenaza para el propio Estado de Israel, debido a la ola de violencia que se ha desatado.

Partidario de sanciones a Rusia por el conflicto ucranio

Sobre Rusia -país al que las agencias de Inteligencia han acusado de interferir en las últimas elecciones presidenciales para favorecer la victoria de Trump-, Obama ha indicado que "va en el interés de Estados Unidos y del mundo tener una relación constructiva".

Sin embargo, se ha mostrado partidario de mantener las sanciones contra Rusia por la intervención en el conflicto armado de Ucrania y la anexión de la península de Crimea, porque "sigue violando las normas internacionales". "Tan pronto como dejen de hacerlo, serán eliminadas", ha sostenido.

La democracia estadounidense frente a China o Rusia

A este respecto, también ha argumentado que Estados Unidos debe posicionarse a favor de "los principios básicos" porque, "si un país como Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, no está dispuesto a defender estos valores, ciertamente Rusia o China no lo harán".

En cuanto a Cuba, con quien su Gobierno inició un diálogo el 17 de diciembre de 2014 para normalizar las relaciones bilaterales después de más de medio siglo, ha abogado por mantener este rumbo, a pesar de las "diferencias" que separan a ambos países, entre las que ha mencionado "la represión" de los Derechos Humanos.

Obama se ha mostrado seguro de que, si Estados Unidos mantiene una "política justa" hacia la isla caribeña, las condiciones de vida del pueblo cubano -a quien dice querer beneficiar con estos contactos- "mejorarán enormemente".

El racismo

"Veremos a" (presidentes) "de todas las religiones, razas y experiencias", respondió Obama preguntado si, como el primer mandatario afroamericano de la historia de Estados Unidos, considera que esta experiencia se repetirá en un futuro próximo.

Igualmente, y siguiendo con el tema racial."Las cosas mejoran", dije Obama sobre la relación racial, pero admitió que hay que hacer más y ser más empático. Su presidencia quedará marcada por las protestas de la comunidad negra por la violencia policial tras los disturbios en Ferguson en 2014.

“At my core, I think we’re going to be ok. We just have to fight for it, we have to work for it.” -—@POTUShttps://t.co/A0xwumsNNI — The White House (@WhiteHouse) 18 de enero de 2017

"Cuando recibimos información que apela a nuestros miedos recuperamos todos esos instintos racistas y de división", afirmó el mandatario demócrata, "por eso es tan difícil salir de ese ciclo". Oabama recuerda que este problema no afecta solo a los afroamericanos y que hispanos, asiáticos y otras minorías como los musulmanes también se enfrentan a la discriminación.

La Comunidad LGTB

"No puedo sentirme más orgulloso de la transformación que ha atravesado nuestro país en la última década", afirmó Obama acerca de los logros de la comunidad LGBT, respaldada por su apoyo al matrimonio igualitario. "Creo que hicimos algunas contribuciones importantes, pero la más importante fue la de los activistas, ciudadanos y parejas que alzaron la voz y se mostraron orgullosos de ser quien son".

Donald Trump

Obama aseguró que sus conversaciones con Donald Trump como parte del proceso de transición de poderes han sido cordiales y en ocasiones "bastante largas" aunque no se atreve a asegurar, en sus propias palabras, si ha logrado convencerle de ninguno de sus argumentos. "Eso no lo sabremos hasta que se siente en la mesa, pero creo que muchas de sus opiniones cambiarán cuando escuche lo que le digan sus asesores", dijo el presidente.

"Nuestras acciones tienen consecuencias enormes. Es apropiado que el próximo presidente medite sus propuestas y entienda que va a haber reacciones a todo lo que haga", recomendó Obama a su sucesor

Vida familiar

El 44º presidente de Estados Unidos ha anticipado además a qué dedicará su tiempo una vez deje el cargo que ha ocupado desde 2009, cuando se convirtió en el primer mandatario negro en la historia del país norteamericano.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn — President Obama (@POTUS) 17 de enero de 2017

Obama ha confesado que quiere dedicarse a escribir y a disfrutar de su familia, especialmente de sus hijas. El líder demócrata agradeció el martes en Twitter a su mujer, Michelle, que haya desempeñado un cargo que no pidió "y lo haya hecho suyo".

Y para finalizar, dejó una frase para el recuerdo y la historia: "Creo en este país, en el que hay más gente buena que mala".