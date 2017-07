Yuri se despide de la Real Sociedad: "Me da mucha pena dejar un club como la Real"

Etiquetas

El defensa español Yuri Berchiche se ha acercado a Zubieta para despedirse de los dirigentes de la Real Sociedad y de los que han compartido vestuario estos últimos tres años, a los que les agradece la "ayuda", además ha aprovechado para dirigirse a toda la afición 'txuri-urdin' por el "cariño" que le han aportado.

"Irme a Francia a jugar era una oportunidad que no podía rechazar, muy bonita y me da mucha pena dejar un club como la Real. Desde el primer día me he sentido mejor que en ningún otro vestuario, los compañeros me ayudaron en su día muchísimo y la verdad que han sido tres años muy buenos, sobre todo el último, en el que conseguimos la clasificación para ir a Europa", explicó el lateral a los medios oficiales del club.

En su paso por la ciudad deportiva del conjunto vasco, Yuri quiso agradecer a sus compañeros el haber hecho posible que "disfrutara" jugando, por lo que le da "mucha pena" cambiar de equipo y también quiso agradecerle al club la confianza que depositaron en él.

"En primer lugar, quiero darle las gracias a mis compañeros, creo que sin ellos esto no habría sido posible. Hablando de fútbol ha sido el año que más he disfrutado junto a ellos y por esa parte también me da mucha pena dejarles. En segundo lugar, darle las gracias al club por haber apostado en su día por mí. Siempre les estaré agradecido. He sido de la Real siempre y ahora, si cabe, lo seré más. La huella que deja en mí va a ser muy grande", añadió.

"En su día, me fui del Eibar pensando que no podría encontrar otro vestuario como aquel, pero creo que me equivoqué. Este ha sido sin ninguna duda el mejor club y el mejor vestuario que me he podido encontrar y de todo corazón desearle el mayor de los éxitos, tanto en liga como en Europa y la Copa. A partir de ahora seré un fan más fuera del terreno de juego", prosiguió.

Respecto a la afición, el jugador de descendencia argelina, también ha querido darle las gracias, aunque admitió que al principio no "empezaron" bien su relación.

"Este último año he podido sentir el cariño muy dentro de mí, poco a poco han ido cogiéndome cariño. La cosa no empezó de la mejor manera posible, pero a raíz de trabajo y de querer hacer las cosas bien, creo que me han ido conociendo un poquito mejor. He intentado dar lo mejor de mí en cada partido, en cada situación de juego y les estaré, también a ellos, agradecido, porque el aliento que me han dado ellos tiene mucho que ver", concluyó.