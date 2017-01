Los exdirectivos de NCG entraron en prisión porque no alcanzaron a pagar los 10,4 millones de responsabilidad civil

Etiquetas

La Audiencia justifica la cárcel a los exbanqueros para evitar la impunidad ante "la gravedad de los hechos"

La Audiencia Nacional justifica la decisión de este lunes de enviar a prisión a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia condenados en 2015 a dos años de cárcel por otorgarse prejubilaciones millonarias antes de abandonar la entidad, en que no han satisfecho la indemnización de 10,4 millones impuesta en concepto de responsabilidad civil. Se trata de la primera ocasión en la que se ordena cárcel para banqueros condenados por la gestión de las cajas de ahorro.

El auto, que detalla que los condenados sí abonaron las multas impuestas, precisa que en lo que respecta a la indemnización por responsabilidad civil no se alcanza la cifra, pese a las cantidades consignadas y a lo obtenido por la venta del inmueble de Gregorio Gorriarán por valor de 4.091.280 euros y al resto de embargos inmobiliarios tasados que ascienden a 1.285.994 euros. No obstante el auto no precisa qué cantidad falta por aportar para llegar a los 10,4 millones de euros de indemnización; cantidad que los condenados recurrieron ante el Tribunal Supremo.

Además la Sección Tercera de la Sala de Lo Penal precisa que "la gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroeconómico" determinó que, en aras de evitar la impunidad fuera "necesario" su ingreso en prisión, máxime cuando se trata de penas consideradas por el Tribunal Supremo como benévolas. Dos de ellos cumplen condena en Soto del Real mientras que los otros tres lo hacen en Galicia.

RESCATE DE LA CAJA

En el auto, la Sala también se refiere a que los condenados estaban al frente de la administración de una caja de ahorros que precisó de un rescate por parte del Estado y que a su vez se encuentran investigados en otras causas que se instruyen en la Audiencia Nacional, motivo por el cual se acordó este lunes su ingreso en prisión.

El Supremo confirmó la pena de prisión de dos años por las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos -por importe de 22 millones de euros- que se concedieron a sí mismos mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en el año 2010 pero dijo que eran "exiguas" y obligó a la Audiencia a corregir su sentencia modificando las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil.

Los cinco exdirectivos favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de la entidad por valor de entre 9.000 y 308.700 euros. Además modificaron los contratos de alta dirección en 2010 en un momento en que se había reclamado 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).

Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada --que se prepararon las prejubilaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente--, Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla.