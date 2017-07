Cs apuesta por rebajar multas de 90 a 50 euros en APR y que la primera sanción sea "un aviso"

Etiquetas

El Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid llevará al próximo Pleno de Cibeles -el 20 de julio-- una propuesta por la que pedirán que las multas por acceder sin autorización a las Áreas de Prioridad Residencial, APR, que han calificado de "cepo legal", bajen de 90 a 50 euros y que la primera multa sea únicamente "un aviso".

Así lo ha explicado ante los medios de comunicación la portavoz de la formación naranja, Begoña Villacís, en la madrileña calle Leganitos, una de las vías que, según ha indicado, acumula más multas.

En este sentido, Villacís ha detallado que "de enero a abril de este año, 208.000 vehículos han sido multados", lo que se traduce en "una media de 50.000 multas al mes". "Esto es muchísimo. ¿Por qué tanta gente se equivoca? Nos tenemos que preguntar si los ciudadanos no se enteran o si como Ayuntamiento no somos capaces de comunicar que esta calle multa por estar y no tener condición de residente", ha expresado.

De este modo, el edil de Cs y portavoz en materia de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo presentará en Cibeles una propuesta con tres medidas: que se comunique mejor las zonas de APR, que se rebajen las multas a 50 euros y que la primera multa sea "un aviso".

Para Villacís, los 90 euros que se imponen como sanción en cada multa "complican" la vida de "muchas familias que no tienen una situación boyante". Esta situación que según Villacís llega a ser compleja para algunas familias no lo sería tanto para el Consistorio madrileño, "que tiene un superávit de 1.000 millones de euros".

"Este Ayuntamiento, lejos de entender que los ciudadnaos no están en la misma situación, ha subido la en multas, y lo que no puede ser es que una APR funcione como está funcionando en la actualidad, que funciona como trampa, como ratonera, como cepo legal", ha añadido al respecto.

En opinión de Cs, "son muchas las calles que tienen este problema", como por ejemplo "la APR de Ópera". "Tenemos los suficientes medios tecnológicos para avisar a la gente vía sms, vía WhatsApp, para avisar de que eso está mal, que no se ajusta a la legalidad... esto ya funciona en muchos países... y lo primero es un aviso", ha apuntado.

Para Brabezo la propuesta es una medida "proteccionista" no solo para los vecinos de Madrid, sino para los que no lo son, que vienen de fuera y "no están acostumbrados a la cartelería de la ciudad".

En lo referente a la cartelería, la portavoz de Cs ha criticado el "excesivo impacto visual" de la capital, y ha apostado por "repensar" la cartelería, con el fin último de que en las calles de Madrid se queden "solo los carteles necesarios".