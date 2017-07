MADRID. CS PROPONE QUE LAS MULTAS EN APR BAJEN A 50 EUROS Y QUE LA PRIMERA SEA SÓLO UNA NOTIFICACIÓN

Etiquetas

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid propondrá en el próximo pleno que las multas por circular indebidamente por áreas de prioridad residencial (APR) se reduzcan de 90 a 50 euros y que la primera que reciba cada ciudadano no se cobre sino que sea una mera notificación.La portavoz del grupo, Begoña Villacís, y el portavoz de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo, presentaron esta iniciativa hoy en la calle Leganitos, una de las calles donde más se multa en Madrid: 208.000 entre enero y abril. En su opinión, “tantos madrileños no pueden estar equivocados”, por lo que atribuyeron la profusión de sanciones a que a los conductores no les da tiempo a leer los carteles que avisan de que están entrando en una APR, especialmente si vienen de fuera de Madrid y no están habituados.“90 euros complican la vida a muchas familias que no tienen una situación boyante, a diferencia del Ayuntamiento, que tiene superávit”, denunció Villacís, para defender que la cuantía se reduzca a 50 y que la primera multa que reciba un ciudadano en cualquier APR sea una mera notificación por correo o sms con toda la información que afecta a las zonas de prioridad residencial. De lo contrario, esto seguirá siendo "una trampa, un cepo legal"Brabezo, como Villacís, apuntó que Ciudadanos defiende el “espíritu” de las APR “pero no su gestión, que está siendo muy penosa”, y añadió que en su opinión “sería un error” ampliar la zona de prioridad residencial a todo el distrito Centro, como baraja el Gobierno municipal.