Etiquetas

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda), que ha logrado la pole para la carrera en el Gran Premio de Italia pero que deberá cumplir 12 puestos de sanción por rodar lento en los libres, ha reconocido que se vino "abajo" tras conocer la decisión, pero se ha mostrado confiado en poder resarcirse en carrera.

"Me han dicho antes de salir que tenía una sanción de 12 posiciones, así que me he venido un poco abajo; mejor tenerla en esta pista, que en carrera ya sabemos que todo puede pasar", declaró a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

"Estoy contento con el fin de semana, con la goma de carrera me siento muy cómodo. Hemos puesto la banda atrás y he conseguido hacer una buena vuelta. El ritmo fue muy bueno, así que tengo ganas de correr mañana", concluyó.