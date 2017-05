Multado con cien euros un vecino de Dos Hermanas "por no recoger las defecaciones" de su mascota en la calle

Etiquetas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), gobernado por Francisco Toscano (PSOE), ha resuelto imponer una sanción de cien euros a un vecino del municipio, "por no recoger las defecaciones evacuadas por el animal (de compañía) en la vía pública", según una resolución del Consistorio nazareno recogida por Europa Press.

La resolución parte de un atestado emitido el 14 de enero por la Policía Local de Dos Hermanas, en el que los agentes que descubrieron la situación expondrían que este vecino habría incurrido en dicho comportamiento, lo que implicaría "una presunta infracción del artículo 12 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

A tal efecto, fue incoado un expediente sancionador, en el que "la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía" fue calificado como una infracción leve, con una propuesta de sanción de multa de 100 euros. Y después de que el afectado no formulase alegaciones en el marco del mencionado expediente sancionador, el mismo ha sido resuelto con una multa de cien euros, susceptible no obstante de recurso de reposición o de litigio contencioso administrativo.