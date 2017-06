EL PSOE ADMITE QUE COMPAREZCAN POLICÍAS EN LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ

Etiquetas

El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, dijo este martes que su partido está dispuesto a que comparezcan policías en la comisión de investigación que trata de aclarar si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad de forma partidista.Ábalos fue preguntado al respecto esta mañana, al término de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. Dijo que su formación considera que “perfectamente” pueden comparecer policías en la comisión de Fernández Díaz, algo que ha estado en cuestión hasta ahora y de lo que Podemos y otras formaciones nacionalistas venían acusando al propio PSOE, así como a PP y Ciudadanos. Preguntado sobre si uno de los citados puede ser el comisario José Manuel Villarejo, Ábalos dijo que es “más importante” que comparezcan “antes” otros ex altos cargos policiales, como Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.“ENLAZAR” COMPARECENCIASAñadió que deberían ir antes los agentes que han sido citados en anteriores “declaraciones” en la comisión de investigación, en referencia a las comparecencias de Fernández Díaz y de Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña.Según Ábalos, en esta comisión debería haber una “dinámica” en la que se fueran “enlazando” comparecencias según lo que se vaya averiguando. Al mismo tiempo, respecto al planteamiento de Podemos de que también acuda el exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el portavoz del PSOE dijo que no sabía “qué tiene que ver” con el objeto de lo que se investiga y que ha habido “bastantes ministros más de Interior”.