(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. CASCOS: "JAMÁS RECIBÍ NINGUNA INDICACIÓN RELACIONADA CON ADJUDICACIONES"

El ex secretario general del PP y exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró este lunes ante el tribunal que juzga la trama 'Gürtel' que en sus cuatro años al frente del ministerio “jamás” recibió “ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos”.Insistió en que ni él ni ninguno de los cargos del ministerio que él nombró recibieron nunca sugerencias sobre a qué empresas contratar. Cascos declaró hoy como testigo en el juicio que se desarrolla en San Fernando de Henares, a petición de la defensa del extesorero del partido Luis Bárcenas.Durante la investigación, la Policía encontró documentación relativa a la contabilidad B del PP, en la que aparecían las siglas “PAC” como uno de los posibles perceptores de comisiones. Los agentes afirmaban que esas siglas correspondían a la identidad de Paco Álvarez-Cascos, extremo que no fue corroborado por Bárcenas. Cascos insistió en que su identificación con esas siglas “carece absolutamente de fundamento” y se quejó de que el contenido de los informes policiales hubiera sido aireado “en todos los telediarios de España”.El exministro negó con rotundidad que el Ministerio de Fomento concediera, en su etapa de 2000 a 2004, adjudicaciones irregulares relacionadas con la red. "Era imposible la arbitrariedad y la manipulación", dijo, porque en sus tiempos "la objetividad y la transparencia estaban aseguradas" y los tratos de favor “eran imposibles”.Insistió también en que Bárcenas nunca dio instrucciones sobre la contratación de ciertas empresas. “En los cuatro años que fui vicepresidente del Gobierno no tenía responsabilidad en materia de concurso. Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones”, aseguró Cascos. Explicó que el responsable de las finanzas del PP era Álvaro Lapuerta, que quedó fuera del juicio por demencia sobrevenida, e insistió en que Bárcenas nunca le pidió ningún favor. "Estas acusaciones no me hacen ninguna gracia, salpican mi honor, pero no he pasado a tener como enemigos a ninguna de las personas que se sientan en este juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar", dijo el exministro. En el juicio, Correa aseguró que se encargaba de recoger las comisiones del 3% que entregaban grandes constructoras a cambio de obra pública para dárselas a Bárcenas y que éste las distribuyera entre los ministerios, citando en concreto a Fomento y Medio Ambiente, extremo que el extesorero negó.En respuesta a preguntas sobre la campaña electoral de 2003, Cascos insistió en que no participó en esa campaña y dijo no conocer a las empresas Spinaker 2000 y Rialgreen, pertenecientes a la 'Gürtel' que organizaron los actos por más de tres millones de euros. Por la consecución de esos contratos pagaron comisiones a varias personas, entre ellas la identificada como PAC."No participé en ninguna de esas campañas electorales ni conozco esas empresas", aseveró en su respuesta Cascos, que también negó haber recibió nunca dinero en efectivo o realizar pagos a ninguna persona.