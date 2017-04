LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA CONTRA LOS INDEPENDENTISTAS QUE QUEMARON FOTOS DEL REY EN LA DIADA

Etiquetas

La Audiencia Nacional ha archivado este jueves la causa contra los cinco acusados de un presunto delito de injurias a las Corona por quemar fotografías del Rey durante la celebración de la Diada en 2016, porque considera que la acción tiene amparo en la libertad ideológica y de expresión.En un comunicado firmado por las organizaciones que componen l’Esquerra Independentista, aseguran que "la coherencia y firmeza de sus organizaciones y de sus militantes, han conseguido ganar el pulso al aparato represivo español". Pese a mostrarse satisfechos con la decisión, esta organización insiste en que "no piensa lavar la cara a la judicatura española" , que ha acordado el archivo por las movilizaciones "de denuncia de la persecución política e ideológica". La fiscalía abrió diligencias tras los sucesos en la concentración anticapitalista convocada por la CUP y otras entidades independentistas como Alerta Solidària, Arran y Endavant. Varios jóvenes quemaron fotos del Rey que tenían impresa en la parte de atrás una página de la Constitución. Los cinco acusados no acudieron a la citación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en diciembre pasado, por lo que los Mossos d’Esquadra les detuvieron cinco días después y los trasladaron a Madrid, donde se acogieron a su derecho a no declarar.Entre los acusados se encuentra Aitor Blanc, portavoz de SOM Gramenet en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet; Jordi Almiñana; Ivan Altimira; Roger Santacana, y Nora Miralles, que formó parte de la candidatura de la CUP en Barcelona, como suplente, en las elecciones autonómicas del 2015.