Aplazados hasta el 10 de mayo los procedimientos contra una activista imputada por "ciberacoso" al presidente

Un tribunal de Uganda ha aplazado este martes hasta el 10 de mayo los procedimientos contra la activista y académica Stella Nyanzi, por sus críticas en Facebook al presidente y la primera dama del país, Yoweri y Janet Museveni, respectivamente.

El tribunal ha ordenado que Nyanzi permanezca encarcelada hasta dicha fecha, si bien este miércoles se escuchará su petición de liberación bajo fianza, según ha informado el diario local 'New Vision'.

Nyanzi ha sido acusada de "ciberacoso" tras tildar a Museveni de "par de nalgas" y a su mujer, que ocupa la cartera del Ministerio de Educación, "cerebro de mosquito" en una publicación en su perfil personal de Facebook.

Las autoridades le han retirado el pasaporte y la universidad pública en la que trabaja ya ha puesto en marcha los trámites necesarios para despedirla.

Durante la vista anterior, celebrada el 10 de abril, la académica rechazó los cargos contra ella, argumentando que "no ha ofendido al presidente". "Son los ugandeses los que están ofendidos", agregó.

"Uso a menudo en mis redes sociales. Uso metáforas. Soy escritora y uso el lenguaje como una herramienta. He llamado a su excelencia (Museveni) un violador de la Constitución. Le he llamado impotente. Son metáforas. No soy culpable de ciberacoso", recalcó.

Nyanzi ha sido crítica en los últimos meses con Museveni, al que ha acusado de "mentir a los ugandeses pobres durante sus campañas presidenciales acerca de entregar compresas a sus hijas" para evitar que faltaran a la escuela.

Nyanzi, investigadora en la Universidad de Makerere, fue suspendida el año pasado por protestar semidesnuda para denunciar el tratamiento que supuestamente sufrió por la dirección del centro en una disputa sobre su contrato. Finalmente, fue readmitida en febrero.

La académica ha organizado además una campaña de recaudación de fondos para comprar compresas para las niñas que acuden a la escuela.

En marzo, la Policía interrogó a Nyanzi por sus comentarios contra Museveni y la primera dama, quien es además ministra de Educación del país, y la impidió embarcar en un vuelo para participar en una conferencia en Países Bajos.

A finales de ese mismo mes, la propia Janet Museveni dijo durante una entrevista televisada que perdonaba a la académica por sus declaraciones, a pesar de lo cual ha sido finalmente detenida e imputada.