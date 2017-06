Ariana Grande llega este martes a Barcelona tras anular parte de su gira europea

Etiquetas

La cantante Ariana Grande llegará este martes al Palau Sant Jordi de Barcelona con su gira europea de 'Dangerous Woman' tras anular parte de su gira a causa del atentado terrorista al final de su concierto en el Manchester Arena el pasado 22 de mayo, que dejó 22 muertos.

A causa del suceso, la artista canceló sus actuaciones en Reino Unido, Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, y la cantante ha vuelto a los escenarios con conciertos en Francia --París y Lyon-- y en Portugal --Lisboa--, y este martes será el turno de Barcelona, en su única parada en España, antes de viajar a Italia --Roma y Turín--.

El concierto, que será a las 21 horas tras la actuación de la telonera norteamericana Victoria Monet, será un repaso de los hits de la cantante, con temas como 'Be Alright', 'One Last Time', 'Bang bang', 'Focus' y 'Moonlight'.

Tras unos recitales los días 7 y 9 en Francia y Lisboa rodeados de fuertes medidas de seguridad, los Mossos d'Esquadra han previsto para este concierto unas medidas "adecuadas al nivel de riesgo previsto por los expertos en materia antiterrorista", han explicado a Europa Press fuentes de la policía autonómica.

Estas medidas, que siguen la línea de las previsiones explicadas por el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, tras el Gabinete de Coordinación Antiterrorista, se complementarán además con la coordinación de la seguridad privada prevista por los promotores del concierto.

Por el momento, no está prohibido el acceso al recinto con mochilas y bolsas de mano, que sí serán revisadas en los accesos, lo que puede ocasionar retrasos.

Con motivo del concierto, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobuses de bajada entre el recinto y la plaza España a partir de las 22.15 horas, aproximadamente.