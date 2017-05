Arrestado otro joven de 23 años por su relación con el atentado de Manchester

La Policía de Manchester ha informado este lunes de que ha arrestado a otro joven de 23 años de edad en la localidad de Shoreham-by-Sea, en el sur de Reino Unido, en el marco de la investigación sobre el atentado que acabó con la vida de 22 personas en Manchester el pasado 22 de mayo.

En un comunicado, la Policía ha dicho que el detenido es sospechoso de haber cometido delitos que van contra la legislación en materia antiterrorista. Los agentes han realizado un registro en la vivienda en la que ha sido arrestado el joven.

En total, las autoridades británicas han detenido a 16 personas -14 siguen arrestadas- por su supuesta relación con el atentado suicida en el Manchester Arena, de las que catorce continúan arrestadas para ser sometidas a interrogatorio por los investigadores del caso.

