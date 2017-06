Asociaciones de guardias civiles piden a Cifuentes respeto a los tiempos judiciales e ignoran que luzca su insignia

Etiquetas

Las asociaciones de guardias civiles han pedido tras la comparecencia de este viernes en la comisión de investigación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que respete los tiempos judiciales y la investigación que están llevando a cabo "profesionales" de la Unidad Central Operativa (UCO).

Consultados por Europa Press, los portavoces de las diferentes asociaciones han mostrado indiferencia hacia el hecho de que Cifuentes compareciera luciendo en la solapa de su chaqueta blanca una insignia de la Guardia Civil de la Primera Zona otorgada cuando fue delegada del Gobierno. "Es un gesto de cara a la galería", han señalado desde la Unión de Oficiales.

"No sirve de nada alabar a la Guardia Civil y luego poner en entredicho el trabajo profesional de agentes en concreto, como hizo Cifuentes la primera vez que valoró el informe de la UCO", ha opinado el portavoz de la AUGC, Juan Fernández. Las asociaciones han recordado que esos informes se conocieron cuando se levantó el secreto del sumario sobre la parte que afectaba a la presunta financiación irregular del PP de Madrid dentro del 'caso Púnica'.

Desde las asociaciones creen que Cifuentes y el ya exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix se han excedido en sus críticas hacia la UCO, denunciando además las "injerencias" sobre un trabajo policial "que como siempre ha sido guiado en todo momento por el juez instructor". También han criticado las filtraciones cuando la investigación está declarada secreta ya que, según la AUGC, "supone una anomalía".

"El agente que firme ese o cualquier informe es un agente de la autoridad pero no dirige la investigación ni ordena registros o detenciones", ha recordado desde APROGC Fernando Ramírez. "La UCO no ha ido más allá de las órdenes de jueces y fiscales", ha insistido al referirse al informe que señalaba a Cifuentes y que fue incorporado en el sumario que instruye el juez Eloy Velasco.

Las asociaciones han situado "en clave política" las declaraciones de otros dirigentes del PP, incluido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en una entrevista radiofónica señaló que el informe de la UCO sobre Cifuentes había hecho un daño que había que evitar debido a que el juez, poco después de levantar el secreto del sumario, aseguró que no imputaba ningún delito a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este viernes, Cristina Cifuentes ha criticado el "error de percepción", los "juicios de valor", "incorrecciones" y las "calificaciones jurídicas que no le corresponde" de los agentes de la UCO de la Guardia Civil en relación a su papel en las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández a cambio de una supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

"Hay unas cosas que dice que son reales y otras que no. Ese informe llega a extremos que están equivocados y luego realiza una serie de juicios de valor que no debería hacer porque corresponden a la Fiscalía y al juez. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", defendió la presidenta madrileña.