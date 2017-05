Assange advierte de que si tienen información sobre corrupción en Ecuador, la publicará

Etiquetas

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha respondió a los comentarios del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien le había advertido de que no interfiriera en la política del país, y ha asegurado que si tiene su organización tiene información sobre corrupción en Ecuador, la publicará.

"Los ecuatorianos pueden estar seguros de que, si WikiLeaks obtiene pruebas de corrupción en Ecuador, las publicará", ha apuntado Assange a través de su cuenta en Twitter.

Assange aseguró que cumplirá con su deber como periodista y trabajará por el "interés público", sin que le condicione la hospitalidad que le ha ofrecido la Embajada durante los últimos cinco años. Agregó que si existen barreras legales para la publicación, encontrará alternativas para asegurar que el material llegue a los ciudadanos.

Moreno, quien asumió el cargo este miércoles, apuntó que su país le propondrá al Reino Unido que "permita traer a Assange" a Ecuador o a otro país en el que desee residir y subrayó que dada su condición de asilado, a Julian Assange no le está permitido hablar de la política del país o del resto del mundo.

"He hecho un anuncio o un pedido respetuoso. Le pedí que no intervenga en la política ecuatoriana, que respete su condición", dijo. Por esa razón, recordó, un par de meses atrás se le solicitó no intervenir "en la política de los países amigos".

Al suspender la investigación preliminar por abuso sexual que pesaba sobre Assange, las autoridades suecas han puesto punto final a un caso pendiente durante siete años. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que podría retomar la investigación en caso de que Assange regresara a Suecia antes de 2020.

Por su parte, la Policía británica ya ha señalado que si Assange abandona la Embajada de Ecuador en Londres será arrestado, ya que aún está acusado de incumplir la libertad provisional en Reino Unido.