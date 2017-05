El Ayuntamiento espera aún las "conclusiones definitivas" de la investigación policial de la Madrugada

Etiquetas

El concejal de Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha manifestado este miércoles que el Consistorio sigue a la "espera" de las "conclusiones definitivas" de la investigación promovida por la Policía Nacional sobre los altercados vividos durante la Madrugada del Jueves al Viernes Santo, de la última Semana Santa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Carlos Cabrera ha recordado que el Ayuntamiento ya elevó en su momento a la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, encargada de la investigación, "las grabaciones" audiovisuales y "mensajes llegados a través de las redes sociales". Desde entonces, según expone, el Ayuntamiento "no ha recibido conclusiones" de la mencionada investigación policial.

"NO HAY PRISAS"

"No hay prisas. Lo importante es que sepamos lo que puso pasar y si hubo o no una trama de organización" de los altercados, ha dicho el edil, toda vez que la Policía Nacional trabaja con la "hipótesis" inicial de que no habría existido ninguna "concertación" o "confabulación" en relación con los incidentes, según manifestaba recientemente el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, dada la ausencia de "conexión" entre los detenidos por los altercados.

La juez de Instrucción número cinco de Sevilla, encargada de la investigación judicial del asunto, considera también de su lado que en los altercados no existió "connivencia ni acuerdo previo motivado por ideología".

"Estamos a la espera de que concluyan definitivamente todas las investigaciones, para saber con certeza lo que ocurrió", ha insistido, de cualquier modo, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento hispalense.

HERIDOS Y DETENIDOS

Las estampidas y tumultos vividos durante aquella noche de Semana Santa como consecuencia de diferentes incidentes dejaron más de cien lesionados y heridos, 17 de los cuales requirieron ingreso hospitalario. Como consecuencia de los altercados, fueron arrestadas un total de 12 personas y otras tres tienen la condición de investigadas, por presuntos delitos de desórdenes públicos o contra los sentimientos religiosos, siendo tres de estas personas encarceladas de modo provisional.

Mientras varios de los detenidos habrían provocado el pánico entre la multitud, con gritos de "Alá es grande" o en defensa de la banda armada ETA, y dos de ellos habrían protagonizado una pelea en un bar de la calle Arfe, la Policía Nacional trabaja con la "hipótesis" inicial de que no habría existido ninguna "concertación" o "confabulación" entre los supuestos protagonistas de los incidentes.

Los altercados, según la investigación policial, habrían tenido como "epicentro" la zona de las calles Arfe y Adriano, extendiéndose desde allí a través de un "efecto dominó" a casi una veintena de lugares del casco histórico.