Bélgica dice que el autor del atentado en París "era francés" y "no hay prueba todavía" de una conexión belga

El ministro del Interior belga, Jan Jambon, ha asegurado este viernes que el autor del atentado que el jueves acabó con la vida de un policía y dejó a otras tres personas heridas en París "era francés" y ha precisado que "no hay todavía una prueba" de una conexión con Bélgica.

El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque y ha identificado al terrorista responsable de la acción como como Abu Yusuf al Beljiki ('el belga'), según ha informado a través de su agencia de noticias Amaq.

Al ser preguntado por este hecho y si el hombre señalado era conocido por los servicios belgas, Jambon ha asegurado que "sí, era conocido, pero no hay todavía una prueba o elementos para decir que hay un vínculo con lo que ha ocurrido ayer en París".

El ministro del Interior belga ha asegurado, en declaraciones a los medios belgas, que han recibido "informaciones" de que "el criminal que ha sido abatido ayer era francés". "No era desde luego un belga. Si hay vínculos con belgas, esto forma parte todavía de la investigación. No puedo decir nada, no tengo información", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que la Fiscalía gala "va a comunicar en el curso de la mañana" sus informaciones.

El fiscal general de París, François Molins, ha informado este viernes de madrugada de que la identidad del autor del ataque "ya se conoce y ha sido verificada", si bien ha señalado que no se dará a conocer públicamente porque las investigaciones siguen en curso. Los medios franceses le han identificado como Karim C.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado al diario 'Le Figaro' que se trata de un ciudadano francés de 39 años que ya había sido condenado en febrero de 2005 a 15 años de prisión por tres homicidios en grado de tentativa, dos de los cuales estuvieron dirigidos también a agentes de la Policía.

La Policía francesa busca a un segundo sospechoso por su relación con el atentado, según ha explicado el portavoz del Ministerio del Interior galo, Pierre-Henry Brandet, que ha confirmado en declaraciones a la radio Europe 1 este viernes, que el segundo sospechoso ha sido identificado por las autoridades belgas.

La cadena valona RTBF ha asegurado que, según sus informaciones, un hombre identificado como Yusuf y residente en Amberes (norte de Bélgica), que se ha personado este viernes por la mañana en una comisaría de la localidad, fue interrogado este jueves, aunque por un caso relacionado con el tráfico de drogas y a priori sin ninguna relación con el tiroteo en París.