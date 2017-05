Beltrán Gutiérrez negó ante la UCO haber recibido dinero de Granados y no supo explicar sus apuntes contables

Etiquetas

Tampoco pudo justificar por qué tenía facturas de cajas fuertes en una entidad bancaria

El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez negó ante la Guardia Civil haber recibido grandes cantidades de dinero de origen desconocido por parte del exsecretario general de la formación en Madrid Francisco Granados y no pudo explicar a los agentes los apuntes contables y manuscritos hallados en su domicilio referidos a empresas y actos del PP.

Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incluido en el sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Europa Press, y que recoge la declaración de Gutiérrez, en calidad de investigado, el 12 de febrero de 2016.

Los agentes de la UCO interrogaron al exgerente del PP de Madrid sobre la financiación del partido y sobre si coincidió con Granados en la fundación Fundescam, entidad sobre la que se sospecha que se derivaron gastos de forma irregular para financiar la campaña del PP de Madrid en 2007 y 2011.

En esa comparecencia, se le pregunta a Gutiérrez por documentación hallada en su domicilio perteneciente al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas y su esposa (Rosalía Iglesias de Castro), a lo que contesta que su mujer es amiga de la esposa de Bárcenas y que "hacen cosas juntas relativas al tema de la restauración".

Los investigadores también le preguntan sobre apuntes contables hallados en su domicilio referidos a empresas y actos del PP de Madrid, a lo que replica que "no recuerda" que tipo de documentación se intervino en el registro y que "a veces se lleva a casa cosas para trabajar".

Al respecto, los agentes le mostraron fotocopias de un documento intervenido en su domicilio, a lo que replica que "no lo ha hecho él", que no sabe qué es y, en consecuencia, no puede explicar su procedencia.

Por otro lado, la UCO le pregunta sobre si hay empresas privadas que han financiado campañas del PP de Madrid, a lo que contesta que no.

En otro momento del interrogatorio, se le pregunta si solicitó en algún momento a los afiliados y cargos del PP que realizasen una aportación a las cuentas del PP para que luego se restituyera el mismo importe.

Sobre este punto, Gutiérrez asegura que "rotundamente nunca" y afirma que respecto a un documento intervenido en su despacho profesional que pudiera tener relación con esta pregunta detalla que "puede tratarse de un donativo que se recibió" de una persona que le ingresó varias candidaturas durante meses de unos 2.000 euros en cada ingreso. Al respecto, indica que como la donación anónima no está permitida y esta persona no aportaba el DNI, se le devolvió el dinero.

También se le pregunta si conoce a Alejandro de Pedro, uno de los implicados en la trama Púnica, a lo que contesta que sí y que siguió viéndole en actos de campaña del PP, pero no en la sede.

INICIALES 'BG'

Durante el interrogatorio, también se le pregunta si alguien del partido se dirige a él con las iniciales 'BG', algo que niega. Luego, los investigadores le preguntan si puede identificar a otros cargos del PP que pudieran corresponder con esas iniciales. Gutiérrez manifiesta que no y que a la vista de lo sucedido "no quiere implicar a ninguna otra persona que pudiera llegar a ser la 'b' de un banco".

También es interrogado sobre si él o su esposa ha tenido cajas de seguridad en entidades bancarias, a lo que responde que no y que piensa que su esposa tampoco.

Ante esta respuesta, los agentes de la UCO le preguntaron sobre de quién son los recibos de una caja de seguridad de una entidad bancaria intervenidos en su domicilio, a lo que manifiesta que "desconoce de quién pueden ser".