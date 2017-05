La CEP defiende la actuación policial en Santiago porque se hizo "con la máxima corrección y respeto a la ley"

Etiquetas

Denuncia que "la mala previsión de personal para este acto ha puesto en peligro a compañeros"

La Confederación Española de Policía (CEP) ha defendido este miércoles la actuación policial llevada a cabo el martes por el desalojo y tapiado de un edificio en el casco viejo de Santiago por orden judicial y alega que se llevó a cabo el dispositivo "con la máxima corrección y respeto a la ley".

"Defendemos la profesionalidad y la actuación de nuestra UIP, ya que consideramos que actuaron correctamente", destaca la CEP en un comunicado de prensa. "La VIII UIP intervino correctamente, cumpliendo un mandato judicial, con la máxima corrección y respeto a la ley, cosa que otros no han hecho", ha concretado.

Así, la CEP sostiene que "como se puede observar en los videos, no es la Policía, la que, incumpliendo la ley ,convoca una manifestación, totalmente ilegal, no sólo por no estar previamente autorizada, sino por portar palos e ir encapuchados", algo que, según recuerda, está "totalmente prohibido" en la legislación española.

"Tampoco es la Policía la que pone en peligro a la ciudadanía de Santiago de Compostela, quemando contenedores, lanzando todo tipo de objetos y causando multitud de daños, tanto en propiedades privadas como públicas", según advierte la CEP.

Por ello, subraya que la Policía "solo cumplió con su obligación según mandato judicial y, posteriormente, interviniendo en una manifestación ilegal, que ponía en peligro a la ciudadanía, pidiendo con educación e incluso por favor, como se puede observar en varios videos, para evitar dicha carga policial".

"Según el relato de nuestros compañeros que intervinieron en estos actos, ayer (martes) cuando empezó la manifestación, ya venían con ganas de fiesta. La cabecera, unos cincuenta encapuchados, todos con palos y en Cervantes nos agreden y se responde a la agresión", según relatan en el comunicado.

Así, confirman que seis agentes resultaron heridos, "dos de ellos escayolados". "Los Halcones de Santiago muy bien, nos dieron un apoyo muy bueno, éramos muy pocos", ha abundado la CEP.

QUEJA

El Comité Regional de la CEP ha avanzado que elevará una "queja a la Jefatura de la VIII Unidad de Intervención Policial y a la Jefatura Superior de Policía". "La mala previsión de personal para este acto ha puesto en peligro a nuestros compañeros, con el resultado de seis policías heridos, dos de ellos incluso escayolados", según denuncian.

También la CEP ha indicado que se elevará queja a la Alcaldía de Santiago de Compostela "por las manifestaciones vertidas en contra de compañeros". "Algo que no vamos a aceptar de ninguna manera", concluye la Confederación Española de Policía.