COSIDÓ NIEGA QUE EL GOBIERNO HAYA TENIDO LA “MÁS MÍNIMA INTENCIÓN” DE “INSTRUMENTALIZAR” LA POLICÍA

Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, negó hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy haya tenido la “más mínima intención” de “instrumentalizar” este cuerpo de seguridad, como se acusa al PP desde la oposición.Cosidó hizo esta afirmación al cerrar su comparecencia de esta tarde ante la comisión del Congreso que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó la Policía con fines partidistas y, entre otras cuestiones, trató de impulsar procesos legales contra miembros de los partidos independentistas de Cataluña. “Ni este director ni este ministro ni este Gobierno”, afirmó Cosidó, “han tenido la más mínima intención de instrumentalizar la Policía; aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido”.El ahora senador del PP dijo que los españoles deben tener “confianza” en las Fuerzas de Seguridad del Estado y en la Policía Nacional. De esta última afirmó que funciona a partir de “unos principios y en unos valores que son incuestionables”.“DEFENSA EXPRESA” DE LA UDEFEn este sentido, Cosidó señaló que una prueba de la independencia de los cuerpos de seguridad es que “probablemente hoy a quien más estén investigando” sea “al partido del Gobierno”, por el PP. Por este motivo, indicó que hablar de “utilización partidista de la Policía no se sostiene con un análisis mínimamente objetivo de los hechos”.Al mismo tiempo, Cosidó hizo una “defensa expresa” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, puesto que hace un trabajo “ímprobo”, “profesional” y “honesto”. Además, el exdirector criticó que se cuestione el “buen nombre” de determinados exmandos policiales y se les hagan “acusaciones muy graves”, en referencia a que los portavoces de distintos partidos le preguntaran, entre otros, por los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas y el inspector José Ángel Fuentes Gago.