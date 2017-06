ZOIDO CRITICA QUE SE QUIERA CITAR A POLICÍAS EN EL CONGRESO PARA SACAR “RÉDITO POLÍTICO”

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, criticó hoy que se pretenda buscar “rédito político” citando a declarar en el Congreso a exmandos policiales, a los que previsiblemente se llamará a declarar en la comisión que investiga si el exministro Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad del Estado de forma partidista.En declaraciones a Radio Nacional recogidas por Servimedia, Zoido pidió “rigor y prudencia” antes de citar a exmandos policiales, puesto que, a su juicio, “no van a aportar absolutamente nada”.El titular de Interior se refería así al hecho de que la comisión sobre Fernández Díaz probablemente acuerde, en su reunión del próximo 21 de junio, citar a exresponsables policiales, como el comisario Eugenio Pino y el inspector José Ángel Fuentes Gago. “NO HAY NADA QUE LAVAR EN INTERIOR”La decisión se producirá después de que el PSOE haya accedido a ello tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de su partido y la designación como nuevo portavoz socialista en el Congreso de José Luis Ábalos. A este respecto, Zoido criticó que por la “radicalización” de “alguna fuerza política”, en clara referencia al PSOE, se pretenda “mostrar como escándalo” lo que es “un ejercicio normal de las labores que se hacían en el Ministerio del Interior”.El ministro lamentó también que “como las cosas no le van” al PSOE se quiera aprovechar de la composición fragmentada del Congreso para “poder sacar un rédito político” a costa de miembros de las Fuerzas de Seguridad. A su juicio, “no tiene sentido” llamar a policías, porque en este cuerpo de seguridad no ha habido ninguna “guerra de comisarios”, sino que, en todo caso, han podido existir “puntos de vista distintos” en algún momento. Asimismo, afirmó que en Interior, con la eventual declaración en el Congreso de exmandos policiales, “no se va a lavar nada, porque no hay nada que lavar”.