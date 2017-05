Cabrera condena la "salvajada" del incendio de los VTC y pide que la investigación aclare los hechos

Etiquetas

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha condenado "rotundamente" el incendio supuestamente intencionado de nueve turismos pertenecientes a autónomos o empresas de transporte concertado que colaboran con la compañía de alquiler de coches con conductor Cabify, desplazados a la capital andaluza para reforzar los servicios de la entidad con motivo de la Feria de Abril.

En rueda de prensa, Juan Carlos Cabrera ha manifestado su "rotunda condena" a este y cualquier acto de violencia, defendiendo los "derechos" que asisten a las empresas o autónomos a ejercer sus actividades. "Sin atribuir que (los hechos) vengan de ningún colectivo" en concreto, Cabrera ha expuesto que dado que los acontecimientos están siendo investigados por la Guardia Civil, él no "quisiera unir" lo sucedido con el conflicto desencadenado en Sevilla, con relación a los taxistas y el desembarco de las empresas de vehículos de transporte concertado (VTC).

"No lo quisiera unir", ha dicho remitiéndose a los resultados de la investigación, porque hasta entonces no es prudente valorar "si esta salvajada tiene alguna conexión" o no con el mencionado conflicto, toda vez que no son pocas las denuncias de las empresas de alquiler de coches con conductor, por supuestas coacciones y actos de violencia a sus conductores y vehículos en Sevilla capital.

La Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en tal contexto, investiga actualmente a 27 taxistas, por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense de San Pablo.

En cualquier caso, Cabrera ha defendido que el Ayuntamiento está "actuando muy bien" a la hora de "sancionar" tanto a los taxistas como a los conductores de transporte concertado, cuando la Policía Local detecta infracciones por una u otra parte.

DESPLAZADOS DESDE MADRID

Los hechos habrían acontecido durante esta última madrugada en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos, donde pernoctaban nueve de los aproximadamente 20 conductores, con sus correspondientes vehículos, desplazados por Cabify desde Madrid a Sevilla, para reforzar los servicios de la empresa en capital andaluza, que estos días celebra su tradicional Feria de Abril.

Durante la madrugada, según la Unión Nacional de Autoturismos, un incendio se saldó con la calcinación de estos nueve vehículos, toda vez que los restantes coches movilizados por Cabify para la Feria de Abril de Sevilla estaban en ese momento "de servicio".

Fuentes de la Policía Local de Castilblanco han confirmado a Europa Press el mencionado incendio, señalando que en principio habría indicios que inducirían a pensar que el siniestro fue intencionado, toda vez que la investigación del asunto ha recaído finalmente en la Guardia Civil.