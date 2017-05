Ciudadanos pedirá un Pleno Extraordinario sobre la inseguridad en el barrio de Tetuán

Etiquetas

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid pedirá mañana un Pleno Extraordinario sobre la inseguridad en el barrio madrileño de Tetuán ante el incremento de la delincuencia en esta zona de la capital.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la formación naranja en el Consistorio madrileño, Begoña Villacís, quien solicitará el apoyo de todos los grupos municipales para tratar este tema que preocupa a su grupo.

Villacís ha recordado que ya denunciaron que en plena campaña de Navidad se llevaron agentes de este distrito para controlar el tráfico en la Gran Vía, lo que propició el aumento de la actividad delictiva.

"No es un problema que nos lo inventemos, sino que nos lo piden las asociaciones de vecinos. Tetuán tiene que estar mejor iluminado y se tienen que instalar cámara de vigilancia. El hecho de que los vecinos estén tranquilos debe ser una prioridad", ha reseñado.

Además, Cs preguntará en el Pleno de mañana si el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación para pedir el desalojo del edificio okupado en la calle Gobernador, perpendicular al Paseo del Prado.

"Es fundamental que si el Gobierno está en el lado de la Ley, hagan lo posible para que este edifico vuelva a estar a nuestra disposición", ha dicho Villacís, para quien la cesión a Ambas no ha sido ni clara ni justificada.

"No vamos a admitir que nos chantajeen. Queremos que se arroje luz sobre este tema y no se ha hecho en las condiciones mas adecuadas", ha aseverado.

De igual modo, los ediles de Ciudadanos se interesarán en el Pleno de mañana por qué se están reabriendo expedientes sancionadores a la Policía, criticando que el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena se haya dedicado desestructurar la Policía y a nombrar a un nuevo jefe en el área disciplinaria que se dedique a reabrir expdientes.

"Me parece sumamente revelador este comportamiento por eso la policía no se sienta a gusto porque no se le respeta. Queremos que nos expliquen por qué se reabren sistemáticamente expedientas", ha indicado.