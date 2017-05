Ciudadanos exige un mayor control policial en Otura por las noches tras "un nuevo repunte" de asaltos a hogares

Etiquetas

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Otura (Granada) ha exigido un mayor control policial en el municipio por las noches tras "el nuevo repunte de asaltos a hogares que se ha producido estos días".

Según les han traslado los vecinos a los concejales María Jesús Aguilera y Antonio Cánovas, el pasado miércoles tuvieron lugar cuatro intentos de asalto en la urbanización Santa Clara, simultáneamente a otros dos en la del Suspiro del Moro, además de uno nuevo la noche del jueves, explican en una nota de prensa desde la formación naranja.

"Éramos conscientes de que estos hechos se venían produciendo desde finales del pasado año y les aconsejamos a los vecinos que trasladasen la situación y sus necesidades al competente en materia de seguridad ciudadana, que es el alcalde", ha explicado Aguilera, quien ha lamentado que en este tiempo "el equipo de gobierno no haya hecho nada de lo que se comprometió, excepto poner pretextos, aludir falta de medios y no tener competencia para iluminar un vial anexo a una de las urbanizaciones afectadas".

Aguilera ha apuntado que el alcalde, Nazario Montes (PSOE), anunció hace tiempo que reforzaba su colaboración con la Guardia Civil, aunque esto no ha impedido los "nuevos asaltos". "Todos somos conscientes, el alcalde el primero, de las graves carencias que denuncia la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, pero tampoco podemos pretender que la Benemérita supla a la policía local de cada pueblo durante las noches", ha añadido.

Según han trasladado los vecinos, los ladrones se están mostrando cada vez "más osados" y ellos temen por su integridad, además de estar viviendo "en un estado de estrés permanente".

"Lo único que piden es un poco de sentido común; como mínimo poder llamar de madrugada a la Policía Local, cuyo puesto se encuentra a poco más 1.000 metros. No podemos aceptar que, pagando los impuestos más altos de nuestro entorno, los vecinos tengan que salir cada noche en rondas para proteger sus viviendas mientras el señor alcalde duerme plácidamente en su casa de Alhendín", dicen desde Cs.

En este sentido, añaden que las familias no entienden que tengan que ser ellas las que pasen la noche patrullando y asumiendo tareas de vigilancia policial con "grave" riesgo para su seguridad: "No se explican cómo teniendo policías locales por la mañana y por la tarde, no estén precisamente cuando ocurren hechos de esta naturaleza".

De hecho, según ha agregado Aguilera, su grupo acudió a la llamada de un vecino a cuya vivienda intentaron acceder los ladrones a las cuatro de la mañana tratando de arrancar la reja de una ventana, mientras él y su esposa dormían tras haber finalizado su ronda de vigilancia a las dos de la madrugada.

La portavoz de Ciudadanos en Otura se ha preguntado "qué es lo que tiene que ocurrir en el municipio para que el alcalde despierte de una vez por todas y se tome en serio un problema que está afectando a muchas personas".

"Exigimos que se articulen ya las medidas para disponer de al menos de dos policías todas las noches durante la semana, puesto que los delincuentes se ceban con Otura conocedores de que no hay policías y que la Guardia Civil de Armilla tiene que atender avisos de numerosos pueblos de la zona sin la suficiente dotación de medios", concluyen desde Cs.