Compromís denuncia que Delegación de Gobierno "coaccionara" a ayuntamientos para no lucir banderas republicanas

Etiquetas

Los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han presentado varias preguntas en la cámara alta sobre la "disparidad de criterios, las coacciones e indicaciones hacia ayuntamientos" de la Comunitat "lideradas" por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, "para tratar de frenar la proliferación en los balcones de los ayuntamientos de banderas republicanas" este pasado viernes, el día en el que se conmemora la II República.

Los parlamentarios han asegurado que Moragues "remitió una circular a consistorios y diputaciones en la que exponía la normativa y jurisprudencia sobre el uso de las enseñas oficiales, una iniciativa que, en su opinión, "no es la trasposición de un mandato del Gobierno para toda España", según ha informado en un comunicado Compromís en el Senado.

Para la coalición, el delegado de Gobierno "actuó, al parecer, de manera preventiva y unilateral", con el objetivo de "evitar la situación del año pasado, en el que hasta 17 instituciones colgaron banderas tricolores en sus fachadas".

Desde Compromís han subrayado que el Ministerio del Interior no ha dado ninguna instrucción particular ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil para que estuvieran "especialmente vigilantes" ante la posible exhibición de banderas republicanas en los ayuntamientos, "aunque se han visto agentes de la Guardia Civil haciendo fotografías a los balcones de distintos ayuntamientos".

"Paralelamente, el Gobierno no tiene ningún problema en permitir una orden, en esta ocasión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que ordenó un uso partidista y corporativista de la bandera del Estado apartándose de la aconfesionalidad de España, tal y como denuncia la Asociación Unificada de Militares Españoles para conmemorar la muerte de Cristo", han recriminado.

Los senadores han subrayado que no entienden "cómo se trata de coaccionar una práctica supuestamente no amparada, aunque no se toca ningún mástil para ello y, en otras, se ordena bajar a media asta la enseña española por la muerte de Cristo".

Por eso, quieren saber "si van a existir sanciones, qué ocurriría si se deja la bandera republicana a media asta, cómo se va a actuar o el protocolo en caso de resurrecciones, a la vez que les reiteraremos que aparten la religión de las actuaciones del Estado, ya que supuestamente somos un Estado aconfesional aunque especialmente el PP lo cuestione constantemente".

PREGUNTAS PRESENTADAS AL SENADO

Los senadores han preguntado en la cámara alta "a qué se debió tal exceso de celo del delegado del Gobierno en la autonomía valenciana" si la bandera republicana "no lucía junto ni sustituyendo a las oficiales". "¿Dio el Ministerio de Interior alguna instrucción de amenazar de forma preventiva a los ayuntamientos con sanciones y denuncias judiciales?", han proseguido.

En la misma línea, han inquirido si "incumplen alguna legislación tales hechos, como son los de colgar una bandera en un balcón alejada de los mástiles del ayuntamiento".

"¿Cuántas actuaciones se realizaron durante 2016 contra la presencia de banderas republicanas en las distintas autonomías? ¿Y contra las fascistas y antidemocráticas que se exhiben en manifestaciones de la ultraderecha?", han añadido.

Finalmente, Compromís ha preguntado si "va el Gobierno a actuar contra la Orden del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que ordenó un uso partidista y corporativista de la bandera del Estado apartándose de la aconfesionalidad de España, tal y como denuncia la Asociación Unificada de Militares Españoles, para conmemorar la muerte de Cristo".