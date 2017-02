Cristina Herrera pide prudencia ante las informaciones sobre Manuela Chavero porque "pueden hacer mucho daño"

Etiquetas

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha pedido prudencia ante las informaciones que se están dando sobre los posibles investigados en el caso de Manuela Chavero, la mujer desaparecida el pasado mes de julio en Monesterio (Badajoz), "un pueblo pequeño y tranquilo" que, según ha dicho, tiene "una presión mediática importante" con la que "se está haciendo mucho daño" a las familias.

Herrera, que ha visitado este miércoles la Comisaría Provincial en Cáceres, acompañada del director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ha pedido que no se hagan especulaciones sobre los posibles investigados porque, "al fin y al cabo no se sabe si son o no" implicados, ya que la investigación continúa abierta y, además, está bajo secreto de sumario.

"Esas personas tienen familias y, al ser un pueblo pequeño, se está haciendo mucho daño", recalcó en declaraciones a los medios en las que ha subrayó que "hay que tener mucho cuidado con lo que se predice de si puede ser fulanito o menganito" porque "al pueblo de Monesterio se le está haciendo mucho daño", insiste.

La delegada ha confirmado, no obstante, que "las investigaciones están avanzadas" pero "a día de hoy no hay ningún detenido". No obstante, sí ha confirmado que se han requisado tres coches de para "descartar" o "ratificar" posibles pruebas "de algunas personas" que ayuden a esclarecer los hechos, pero, insiste, en que hay que esperar a que la investigación de la Guardia Civil concluya.

"Hay mucha inquietud en el pueblo y hay gente que está despavorida por ese motivo", ha asegurado la delegada del Gobierno en la región que no ha querido ofrecer más datos para no interferir en la investigación que se está realizando para dar con el paradero de Manuela Chavero, "que es lo que queremos todos", ha apostillado.

Cabe recordar que, según ha informado Europa Press, la Guardia Civil ha requisado tres vehículos presuntamente relacionados con la desaparición de Manuela Chavero el pasado 5 de julio en la citada localidad pacense.

Los agentes de la Guardia Civil inspeccionarán estos tres vehículos en base a los indicios que señalan como principal sospechoso de la desaparición a un varón que tuvo una relación con Chavero.

Este joven trató de quedar con la desaparecida la noche en la que abandonó su casa, dejando el móvil y la televisión y las luces del salón encendidas. Por este motivo, la principal línea de investigación es desde entonces la del secuestro.

El operativo de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se ha iniciado este miércoles por la mañana, si bien todavía no hay ningún detenido.