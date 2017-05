Cs exige acciones al Gobierno para solucionar "carencias" de los vehículos de la Policía en el Campo de Gibraltar

Etiquetas

El diputado nacional por Ciudadanos Francisco Javier Cano Leal ha registrado una pregunta escrita en la que exige al Gobierno que tome medidas para solucionar las "carencias" de los vehículos con los que opera la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar. Una denuncia, según exponen, que ya fue expresada por el sindicato de Policía Nacional.

En la cuestión registrada, a la que ha tenido acceso Europa Press, Cano Leal explica que el pasado mes de abril el Sindicato Unificado de Policía Nacional hacía público un comunicado sobre "una denuncia de las carencias de vehículo adecuados la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar" y la contestación que había recibido de la Dirección General de la Policía.

En dicho comunicado, el sindicato "lamentaba" que la Dirección General de Policía le haya contestado que "los vehículos asignados a la comisaría de La Línea son los adecuados a la peculiaridad de los servicios, población y extensión territorial".

Además, el sindicato denunció que "la preocupante carencia de medios humanos y materiales" hace "inviable prestar un servicio policial de calidad que garantice la seguridad ciudadana y la lucha contra las mafias del narcotráfico". También, narraron que algunos vehículos oficiales son coche intervenidos por delincuentes que, por orden judicial, están asignados temporalmente a la lucha contra el crimen.

Con relación a las motocicletas, los funcionarios denunciaron que "no se dispone de ropa, cascos ni guantes para su uso". También, lamentó que sobre los vehículos 4x4 que solicitaba "para una adecuada y equitativa lucha contra los malos, presuntos malos, para no acabar en el arcén, embestidos o estrellados contra un muro" el Gobierno "no se digne ni a contestar".

En relación a lo anterior, Ciudadanos pregunta al Gobierno si "tiene previsto reforzar y aumentar la dotación de vehículos a la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar" y si los coches intervenidos a delincuentes que terminan siendo vehículos oficiales "están dotados de los medios necesarios" para realizar su trabajo.

También pide explicaciones al Gobierno sobre si tiene previsto "dotar a los agentes de vehículos con algún blindaje especial" frente a las nuevas tácticas de la delincuencia organizadas, consistente en empotrar físicamente vehículos contra los oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.